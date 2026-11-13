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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هشام سليمان: حق الأداء العلني يجب أن يشمل جميع المشاركين في الأعمال السينمائية

هشام سليمان
هشام سليمان
أوركيد سامي

انتقد المنتج هشام سليمان الأوضاع التي يواجهها بعض الفنانين في ظل غياب فرص العمل، مؤكدًا أن حقوق الأداء العلني يجب أن تكون مكفولة لكل من ساهم في صناعة العمل السينمائي، دون التفرقة بين أصحاب الأدوار الرئيسية والمشاركين بأدوار صامتة.

وأوضح سليمان أن حصول الفنان على مستحقاته المالية مقابل مشاركته في الأعمال الفنية حق أصيل، وليس منحة أو مساعدة، معربًا عن استيائه من اضطرار بعض الممثلين إلى انتظار مبالغ مالية محدودة من النقابة في ظل ابتعادهم عن العمل.

وقال خلال لقاء أقيم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «لما بشوف فنان مستني فلوس النقابة، بكره اليوم اللي اشتغلت فيه الشغلانة دي»، مشيرًا إلى أنه يخشى أن يجد نفسه يومًا في الظروف ذاتها، منتظرًا مساعدة الآخرين.

وشدد المنتج على أن مفهوم حق الأداء العلني يجب أن يكون أكثر شمولًا، بحيث يستفيد منه كل المشاركين في العمل السينمائي، وليس الممثل والمخرج فقط، لافتًا إلى أن أصحاب الأدوار الصامتة والظهور المحدود يستحقون أيضًا الحصول على حقوقهم.

وتأتي هذه التصريحات ضمن لقاءات أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تشهد مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل الصناعة، والتحديات التي تواجه صناع الأفلام، فضلًا عن تأثير التكنولوجيا الحديثة على منظومة الإنتاج السينمائي.

https://youtube.com/shorts/3MiRmW76i-M

هشام سليمان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نجوم الفن

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