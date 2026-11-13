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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقطاع مايكروسوفت يؤثر على عمل شركات الطيران ويؤخر رحلات جوية

انقطاع مايكروسوفت يؤثر على حركة الطيران ويؤخر رحلات جوية
انقطاع مايكروسوفت يؤثر على حركة الطيران ويؤخر رحلات جوية
خاطر عبادة

امتد انقطاع خدمة مايكروسوفت واسع النطاق الذي بدأ يوم الخميس إلى يوم ثانٍ، ما تسبب في اختناقات في الاتصالات بجميع أنحاء قطاع الطيران العالمي وأجبر على إلغاء الرحلات الجوية وتأخيرها محليًا، بينما يعمل المهندسون على استعادة سعة الخادم بالكامل، وفقا لموقع إير لايف، المتخصص برصد حركة الطيران عالميا.

انقطاعات تمتد لـ 74 دولة 

أدى هذا العطل، الذي طال المستخدمين في 74 دولة على الأقل بدءًا من 12 نوفمبر، إلى شلّ الوصول إلى تطبيقات مايكروسوفت 365 الرئيسية، ولا سيما Exchange Online و Outlook، بالإضافة إلى Microsoft Teams و SharePoint و Copilot.

ورغم أن مايكروسوفت صرّحت بعدم وجود أي دليل على هجوم إلكتروني، وعزت الحادث إلى ضغط كبير على عمليات المصادقة وفشل الخوادم في فحوصات السلامة، إلا أن تداعيات هذا العطل قد اختبرت قدرة شركات الطيران التي تعتمد على البنية التحتية السحابية على الصمود.

الرحلات الجوية المتوقفة والاختناقات التشغيلية

وعلى عكس الانهيار الكارثي لنظام التشغيل ويندوز في يوليو 2024 المرتبط بشركة كراود سترايك والذي تسبب في توقف آلاف الطائرات في جميع أنحاء العالم، فإن الانقطاع الحالي قد جنّب إلى حد كبير أنظمة مراقبة الحركة الجوية الأساسية وأنظمة إرسال الرحلات.

 ومع ذلك، لا تزال بعض شركات النقل تعاني من اضطرابات مباشرة في جداول الرحلات.وفي الهند، أعلنت شركة الطيران الاقتصادي "سبايس جيت" عن تأثيرات تشغيلية فورية في مطار إنديرا غاندي الدولي بنيودلهي صباح يوم الجمعة. 

واضطرت الشركة إلى إلغاء ثلاث رحلات مغادرة متجهة إلى بونه، ليه، ومومباي، وتأجيل رحلتين إضافيتين إلى داربانغا ومومباي، نتيجةً لتعطل أنظمة التنسيق الداخلية بسبب هذا العطل.

شركات الطيران تسارع لتغيير مسار خدمة العملاء

بالنسبة لمعظم شركات الطيران الكبرى، كانت ساحة المعركة الرئيسية هي التواصل مع الركاب والتنسيق الإداري بدلاً من ساحة المعركة على أرض المطار. 

ومع تعطل صناديق البريد الإلكتروني الخاصة بالشركات على برنامج Outlook، أصدرت العديد من شركات الطيران تحذيرات سفر عاجلة تحذر المسافرين من أن الاستفسارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني وتحديثات الحجز قد تأخرت أو لم تصل على الإطلاق:

إنديجو: أكدت أكبر شركة طيران في الهند أن عملياتها الجوية لم تتأثر إطلاقاً، إلا أن خدمات الدعم عبر البريد الإلكتروني كانت معطلة.

 وحثت الشركة المسافرين الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة على استخدام قنوات بديلة، بما في ذلك مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، 6E Skai، على موقعها الإلكتروني وتطبيقها للهواتف المحمولة.

الخطوط الجوية الهندية: صرحت الشركة بأن رحلاتها تسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومنعت انقطاع خدمة العملاء عن طريق إعادة توجيه حركة البريد الإلكتروني الواردة مؤقتًا عبر خوادم بديلة، مع الحفاظ على نافذة الاستجابة القياسية التي تبلغ 24 ساعة.

أكاسا إير: قامت شركة الطيران منخفضة التكلفة بتنبيه العملاء إلى تأخيرات في دعم البريد الإلكتروني، ونصحت المسافرين بالتواصل عبر مركز الاتصال الذي يعمل على مدار 24 ساعة أو قنوات التواصل الاجتماعي للحصول على مساعدة فورية.

دلتا إيرلاينز: في الولايات المتحدة، أفادت دلتا بأن الخدمات الموجهة للعملاء ظلت سليمة، على الرغم من أن الموظفين الداخليين واجهوا صعوبات واسعة النطاق في إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة.

التعافي المستمر ونصائح للمسافرين

في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أشارت وكالات السفر والفنادق ومقدمو خدمات المطارات أيضًا إلى استمرار التأخير في معالجة مراسلات الحجز، واسترداد الأموال، وتغييرات خط سير الرحلة في اللحظة الأخيرة.

وأعلنت مايكروسوفت، بعد ظهر يوم الجمعة، عن "تقدم مُشجع" وظهور بوادر استقرار الخوادم في أوروبا وأمريكا الشمالية بعد التراجع عن تغيير طرأ مؤخرًا على إعدادات الشبكة.

 ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن الخدمات لا تزال تعاني من تدهور في الأداء، وأن السعة الكاملة لم تعد بعد إلى وضعها الطبيعي.

وتواصل سلطات الطيران وشركات الطيران نصح المسافرين في 13 نوفمبر بمتابعة حالة رحلاتهم مباشرة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول الرسمية لشركات الطيران ولوحات المغادرة في المطارات بدلاً من الاعتماد على إشعارات البريد الإلكتروني.

انقطاع مايكروسوفت رحلات الطيران شركات الطيران أعطال مايكروسوفت

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