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الأفوكادو أم الموز.. أيهما أفضل وأكثر فائدة في خفض ضغط الدم؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الأفوكادو أم الموز.. أيهما أفضل وأكثر فائدة في خفض ضغط الدم؟

ضغط الدم
ضغط الدم
نهى هجرس

عندما يتعلق الأمر بضغط الدم ، يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا كبيرًا، ولكن هناك بعض العناصر الغذائية التي تستحق اهتمامًا خاصًا.  الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والدهون غير المشبعة عناصر غذائية مفيدة يجب التركيز عليها لضغط الدم، بينما ينبغي الحد من تناول الصوديوم والدهون المشبعة، وتُعد الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان قليلة الدسم مصادر ممتازة لهذه العناصر الغذائية.

يُعدّ الأفوكادو والموز من الأطعمة الغنية ببعض العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، ولكن هل أحدهما أفضل من الآخر؟ 

الأفوكادو أم الموز: أيهما أفضل لضغط الدم؟

 الأفوكادو والموز غنيان بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، مما يدعم ضغط الدم الصحي.

يحتوي الأفوكادو على كمية أكبر من البوتاسيوم والألياف لكل غرام، بينما الموز أكثر سهولة في الحمل وأقل تكلفة.

أضف كليهما إلى وجبات مثل العصائر والسلطات أو الخبز المحمص للحصول على نظام غذائي متوازن وصحي للقلب.

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كيف يؤثر الأفوكادو على ضغط الدم

نصف حبة أفوكادو تحتوي على حوالي 7 غرامات من الألياف، و29 ملليغرام من المغنيسيوم، و488 ملليغرام من البوتاسيوم.

 تُساهم هذه العناصر الغذائية في دعم صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق، يُساعد البوتاسيوم على مُوازنة آثار الصوديوم، بينما يُؤدي المغنيسيوم دورًا في وظيفة الأوعية الدموية الطبيعية، وبشكل عام، يُمكن أن يُساعد الحصول على كميات كافية من هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على ضغط دم صحي

يُعد البوتاسيوم أحد أهم العناصر الغذائية التي يجب تناولها عند مراقبة ضغط الدم، يساعد البوتاسيوم على تقليل آثار الصوديوم ويخفف التوتر في جدران الأوعية الدموية، وكلاهما يساعد على خفض ضغط الدم".

 وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 3500 إلى 5000 ملغ يوميًا للأشخاص الذين يحاولون الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو السيطرة عليه، ويفضل تناولها من خلال الطعام".

يُعدّ الأفوكادو مصدراً ممتازاً للألياف ، إذ تحتوي نصف حبة أفوكادو على حوالي 7 غرامات، ما يُساهم بشكلٍ جيد في تلبية احتياجاتك اليومية من الألياف. 

تشير الأبحاث إلى أن كل 5 غرامات إضافية من الألياف يومياً، فوق الكمية الموصى بها وهي 28 غراماً للنساء و38 غراماً للرجال، تُسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 2.8 ملم زئبق، وخفض ضغط الدم الانبساطي بمقدار 2.1 ملم زئبق

كيف يؤثر الموز على ضغط الدم

يُعد الموز مصدراً آخر مناسباً للبوتاسيوم. “يُعتبر الموز من أكثر مصادر البوتاسيوم سهولة في الحصول عليها، حيث يحتوي على حوالي 375 ملغ لكل حصة.”

تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالي ٢٨ ملغ من المغنيسيوم، يلعب المغنيسيوم دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف العضلات والأعصاب، تشير الأبحاث إلى أن انخفاض تناول المغنيسيوم قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم، مما يجعله عنصرًا غذائيًا هامًا يجب الحرص على الحصول على كمية كافية منه من خلال النظام الغذائي

الأفوكادو مقابل الموز: أيهما له فوائد أكثر فائدة لضغط الدم؟

يمكن أن يندرج كلا النوعين من الطعام ضمن نظام غذائي صحي للقلب، ولكن هل هناك فائز واضح؟ يمكن أن يندرج كل من الموز والأفوكادو ضمن نمط حياة صحي للقلب، ولا يُعد أحدهما بالضرورة أفضل لضغط الدم من الآخر".

يحتوي الأفوكادو، غراماً مقابل غرام، على بوتاسيوم وألياف أكثر من الموز، كما أنه غني بالدهون الصحية للقلب، لكن في الواقع، غالباً ما يتناول الناس موزة كاملة في جلسة واحدة، ونادراً ما يتناولون حبة أفوكادو كاملة

المصدر eating well 

ضغط الدم فوائد الأفوكادو لضغط الدم فوائد الموز لضغط الدم ضبط ضغط الدم

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