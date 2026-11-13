باللحمة والفراخ والسمان.. طريقة عمل الأرز المعمر في البيت بنكهات مختلفة

الأرز المعمر من الأطباق الرئيسية التي لها مذاق شهي ولذيذ، ويتميز بأن يمكنك تقديمه بنكهات مختلفة مع الدجاج أو اللحم أو السمان وأحيانا الحمام أيضا.

مقادير أرز معمر بالدجاج والقشطة



● 2 كوب أرز مصري

● ½ كيلو دجاج فيليه مكعبات

● 150 جرام قشطة

● 2 كوب لبن

● 1 كوب مرقة دجاج

● رشة فلفل أسود

● 2 مكعب زبدة

● 1 ملعقة زيت

● ½ كوب كريمة طهي

● ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير أرز معمر بالدجاج والقشطة



في وعاء يشوح الدجاج مع الزبدة ثم يضاف الملح والفلفل ومكعب المرقة

يضاف الأرز والقشطة واللبن والمرقة والكريمة

يدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج

يقدم

أرز معمر بالدجاج والقشطة

مقادير طاجن أرز معمر باللحمة



● لحمة مسلوقة مكعبات

● 3 كوب أرز

● 2 كوب لبن

● 2 كوب ماء

● سمنة

● قشطة بلدي

● بصل مفروم

● بهارات

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير طاجن أرز معمر باللحمة



تشوح اللحمة مع البصل المفروم في السمنة في إناء على النار

يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات

يوضع الأرز في الطاجن مع خليط اللحمة

يضاف اللبن والماء والقشطة

يوضع الطاجن في الفرن حتى تمام النضج .

طاجن أرز معمر باللحمة

مقادير أرز معمر بالسمان



● أرز

● سمان

● لبن

● كريمة

● رشة سكر

● ملح وفلفل

● سمنة بلدي

● بصل

● أعشاب

● خل

● جوزة الطيب

● بهارات

● مرقة

طريقة تحضير أرز معمر بالسمان



يشوح البصل مع الأعشاب والكبد والقوانص

ثم يحمر السمان في الزيت

يشوح الأرز في السمنة والزيت ثم يضاف اللبن الساخن والكريمة والملح والفلفل

وجوزة الطيب ثم تضاف البهارات والمرقة ويترك حتى يدخل في السوا

في طاجن الفرن يوضع السمان مع خليط الكبد والقوانص بالبصل

ثم يضاف الأرز باللبن والكريمة ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم

أرز معمر بالسمان

مقادير أرز معمر باللحمة المفرومة



● أرز

● لبن

● كريمة

● سمنة بلدي

● مرقة

● زيت

● ملح وفلفل

● جبنة موتزاريلا

● لحمة مفرومة

● بصل

● جزر

طريقة تحضير أرز معمر باللحمة المفرومة



يخلط اللبن مع الكريمة والسكر والأرز والملح والسمنة البلدي

يشوح البصل المفروم في الزيت على النار

يضاف مكعب المرق والكرفس والكرات والتوابل حسب الرغبة والجزر والملح والفلفل الأسود

تضاف اللحمة المفرومة ويقلب كل الخليط على النار

يوضع خليط اللحمة المفرومة في بايركس

يضاف على الوجه خليط الأرز

يضاف على الوجه اللبن والكريمة والجبنة الموتزاريلا حسب الحاجة

توضع في الفرن حتى تمام النضج