قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة
أخبار التوك شو | أسعار الذهب في مصر..عيار 21 بكام؟.. شبورة وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة ليلا.. و«دولة التلاوة» يعود بمفاجآت جديدة
إعلامي: محمد صلاح يثير التساؤلات برسائله غير المباشرة بعد رحيل حسام حسن
تسجيل أول حالة وفاة لطفل فلسطيني نتيجة البرد الشديد في قطاع غزة
أسيوط.. إصابة 12 طـ فلا في انقلاب سيارة نقل بطريق منفلوط الصحراوي
توجيهات الرئيس السيسي تقود لحل أزمة الدهابة في جنوب مصر
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة في مصر غدا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
عسلية خطفت الأنظار .. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف هوية كلبة على السجادة الحمراء
في ذكرى ميلاده.. حكاية نجم الترسانة الذي تربع على عرش هدافي مصر
قيادي كبير في الدعم السريع يعلن انشقاقه وانضمامه للجيش السوداني
شبورة وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد
مباراة مصر اليوم.. موعد مواجهة مالاوي والقنوات الناقلة مجانًا ومشفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك الآسيوي يسعى لجذب الاستثمارات الخاصة لسد فجوة تمويل مشروعات البنية التحنية المناخية

"البنك الآسيوي"
"البنك الآسيوي"
أ ش أ

قال نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أجاي باندي، إن البنك يسعى إلى جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية المناخية، عبر تقليص المخاطر التي قد تواجه تنفيذها ودعم الإصلاحات المتعلقة بالسياسات وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.

وأضاف باندي - في تصريحات على هامش مؤتمر المناخ (كوب 31) نقلتها قناة "تي آر تي" التركية، اليوم /الجمعة/- أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تلعب دورا محوريا في سد فجوة التمويل المناخي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن التمويل العام وحده لا يكفي لتغطية الاحتياجات التمويلية التي تقدر بتريليونات الدولارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية وتسريع التحول الأخضر.

وأشار باندي إلى أنه لا يمكن سد هذه الفجوة التي تقدر بتريليونات الدولارات، وهو مايدعو إلى استقطاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص.

وبدأت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية، الاثنين الماضي ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.. وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.

البنك الآسيوي أجاي باندي تمويل مشروعات البنية التحتية المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

حسام عبدالمجيد

إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الترسانة

غرامة مالية على المتخلفين عن عمومية الترسانة.. صراع ثلاثي على مقعد الرئاسة

حسام حسن

الاتحاد العراقي يفتح الباب أمام تدريب حسام حسن لمنتخب العراق.. وموعد حسم الموقف

اتحاد الكروكيه

اتحاد الكروكيه يعلن انطلاق تصفيات كأس العالم للكروكيه واكتمال عدد اللاعبين المشاركين

بالصور

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد