البنك الآسيوي يسعى لجذب الاستثمارات الخاصة لسد فجوة تمويل مشروعات البنية التحنية المناخية

قال نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أجاي باندي، إن البنك يسعى إلى جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية المناخية، عبر تقليص المخاطر التي قد تواجه تنفيذها ودعم الإصلاحات المتعلقة بالسياسات وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.

وأضاف باندي - في تصريحات على هامش مؤتمر المناخ (كوب 31) نقلتها قناة "تي آر تي" التركية، اليوم /الجمعة/- أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تلعب دورا محوريا في سد فجوة التمويل المناخي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن التمويل العام وحده لا يكفي لتغطية الاحتياجات التمويلية التي تقدر بتريليونات الدولارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية وتسريع التحول الأخضر.

وأشار باندي إلى أنه لا يمكن سد هذه الفجوة التي تقدر بتريليونات الدولارات، وهو مايدعو إلى استقطاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص.

وبدأت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية، الاثنين الماضي ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.. وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.