عسلية خطفت الأنظار .. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف هوية كلبة على السجادة الحمراء

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن هوية الكلبة التي خطفت الأنظار خلال حفل افتتاح الدورة الـ47، بعدما أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها على السجادة الحمراء والتقاط عدد من الحضور والفنانين صورًا تذكارية معها.

وشاركت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور للكلبة، كشفت من خلالها أنها تُدعى «عسلية»، وتُعد صديقة دار الأوبرا المصرية، حيث اعتادت التواجد داخل الدار وحضور الفعاليات والعروض المختلفة.

وعلقت الصفحة على الصور قائلة: «هذه الكلبة الجميلة صديقة دار الأوبرا المصرية واسمها عسلية لأنها فعلًا عسل! حضرت جميع عروض المهرجان، وهي من الكلاب التي تحظى بالرعاية من خلال برنامج التعقيم والتطعيم، ويُعد بيتها هو دار الأوبرا المصرية».

وأضافت الصفحة في تعليقها رقم «4233» باعتباره الرقم الخاص بعسلية، لمن يرغب في التواصل معها، في لفتة أثارت تفاعلًا بين متابعي المهرجان، الذين تداولوا صورها وأبدوا إعجابهم بظهورها خلال حفل الافتتاح.