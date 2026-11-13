قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة
أخبار التوك شو | أسعار الذهب في مصر..عيار 21 بكام؟.. شبورة وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة ليلا.. و«دولة التلاوة» يعود بمفاجآت جديدة
إعلامي: محمد صلاح يثير التساؤلات برسائله غير المباشرة بعد رحيل حسام حسن
تسجيل أول حالة وفاة لطفل فلسطيني نتيجة البرد الشديد في قطاع غزة
أسيوط.. إصابة 12 طـ فلا في انقلاب سيارة نقل بطريق منفلوط الصحراوي
توجيهات الرئيس السيسي تقود لحل أزمة الدهابة في جنوب مصر
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة في مصر غدا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
عسلية خطفت الأنظار .. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف هوية كلبة على السجادة الحمراء
في ذكرى ميلاده.. حكاية نجم الترسانة الذي تربع على عرش هدافي مصر
قيادي كبير في الدعم السريع يعلن انشقاقه وانضمامه للجيش السوداني
شبورة وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد
مباراة مصر اليوم.. موعد مواجهة مالاوي والقنوات الناقلة مجانًا ومشفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عسلية خطفت الأنظار .. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف هوية كلبة على السجادة الحمراء

الكلبة
الكلبة
محمد بدران

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن هوية الكلبة التي خطفت الأنظار خلال حفل افتتاح الدورة الـ47، بعدما أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها على السجادة الحمراء والتقاط عدد من الحضور والفنانين صورًا تذكارية معها.

وشاركت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور للكلبة، كشفت من خلالها أنها تُدعى «عسلية»، وتُعد صديقة دار الأوبرا المصرية، حيث اعتادت التواجد داخل الدار وحضور الفعاليات والعروض المختلفة.

وعلقت الصفحة على الصور قائلة: «هذه الكلبة الجميلة صديقة دار الأوبرا المصرية واسمها عسلية لأنها فعلًا عسل! حضرت جميع عروض المهرجان، وهي من الكلاب التي تحظى بالرعاية من خلال برنامج التعقيم والتطعيم، ويُعد بيتها هو دار الأوبرا المصرية».

وأضافت الصفحة في تعليقها رقم «4233» باعتباره الرقم الخاص بعسلية، لمن يرغب في التواصل معها، في لفتة أثارت تفاعلًا بين متابعي المهرجان، الذين تداولوا صورها وأبدوا إعجابهم بظهورها خلال حفل الافتتاح.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السجادة الحمراء الكلبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

حسام عبدالمجيد

إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تشارك في الاجتماع الوزاري حول رابطة المياه والطاقة والغذاء

جهاز تنظيم إدارة المخلفات

رئيس جهاز إدارة المخلفات يؤكد أهمية تشجيع الاستثمارات البيئية

"قومي المرأة"

قومي المرأة يطلق 30 رسالة إذاعية لتعزيز الوعي وحماية الأسرة المصرية

بالصور

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد