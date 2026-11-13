صحة مطروح : تدريب 137 فنيًا وأخصائي تمريض من المكلفين الجدد

اعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي المخصص للتمريض من المكلفين الجدد، وذلك بانتهاء أعمال المجموعة الثالثة والأخيرة من التدريب، والتي ضمت 42 فني وأخصائي تمريض.

رفع كفاءة الكوادر التمريضية

واوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح ان تنفيذ البرنامج التدريبي ياتى في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بمطروح على رفع كفاءة الكوادر التمريضية الجديدة، وتنمية مهاراتهم العملية والفنية، وتعريفهم بأساليب العمل وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. .

واشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه على ثلاث مجموعات متتالية تحت إشراف الأستاذة زكية رشوان مدير إدارة التمريض ، حيث شهدت المجموعتان الأولى والثانية تدريب 95 فني تمريض، فيما ضمت المجموعة الثالثة والأخيرة 42 فني وأخصائي تمريض. وبذلك يبلغ إجمالي عدد المتدربين خلال المجموعات الثلاث 137 فنيًا وأخصائي تمريض من المكلفين الجدد، بما يمثل خطوة مهمة في إعداد وتأهيل الكوادر الجديدة للانضمام إلى منظومة العمل الصحي بمختلف المنشآت الطبية التابعة للمديرية. .

واشار ان المحاور الرئيسية للتدريب تشمل مهارات العمل التمريضي: التوصيف الوظيفي ، التواصل الفعال، وقيم وأخلاقيات مهنة التمريض الانعاش القلبي الرئوي رسم القلب وجهاز الصدمات الكهربية العلامات الحيوية العلاج بالأكسجين خطة الرعاية التمريضية ـ الجوانب الإدارية والقانونية: (مدونة السلوك الوظيفي والحقوق والواجبات وقانون المسئولية الطبية ). ـ سياسات مكافحة العدوى. ـ سياسات سلامة المرضى وذلك في إطار التكامل بين الإدارات الفنية وحرصها على نقل الخبرات والمهارات اللازمة إلى الكوادر التمريضية الجديدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار المديرية في دعم برامج التدريب والتعليم المستمر، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير أداء الأطقم الطبية والتمريضية، وتعزيز قدراتهم بما يتوافق مع احتياجات العمل، مع التركيز على تطبيق معايير سلامة المرضى ومكافحة العدوى وجودة الرعاية الصحية.

ويتقدم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذة زكية رشوان مدير إدارة التمريض وجميع المدربين والمتدربين وأعضاء هيئة التمريض بمختلف المنشأت الصحية على جهودهم الكبيرة المبذولة في تقديم خدمات طبية لائقة بأهالى وزائرى محافظة مطروح.