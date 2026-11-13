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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها».. القومي للمرأة يواصل حملته الإعلامية لتعزيز الوعي

ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها» القومي للمرأة يواصل حملته الاعلامية لتعزيز الوعي
ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها» القومي للمرأة يواصل حملته الاعلامية لتعزيز الوعي
أمل مجدى

استكمالًا لجهود المجلس القومي للمرأة في نشر الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والأسرة، يواصل المجلس خلال شهر نوفمبر الجاري حملته الإعلامية عبر عدد من المحطات الإذاعية المصرية الأكثر استماعاً ، وعلى منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس، وذلك في إطار مبادرة «معًا بالوعي نحميها»، التي أطلقها المجلس وتحظى بالرعاية الكريمة للسيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الحملة تأتي انطلاقًا من حرص المجلس على الوصول إلى شريحة اكبر من الجمهور من خلال الراديو ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المفاهيم والسلوكيات الخاطئة التي قد تهدد استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، وأن بناء وعي حقيقي لدى المرأة والرجل والشباب يساعد على إدراك المسؤوليات واتخاذ قرارات سليمة في مختلف المواقف الحياتية.

وأضافت الى أهمية نشر الوعي بتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل، بما يسهم في بناء علاقات أسرية قائمة على المودة والمسؤولية المشتركة، ودعم استقرار الأسرة المصرية وتماسك المجتمع.

وتتضمن الحملة 30 تنويهًا إذاعيًا توعويًا، بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، عضوة المجلس القومي للمرأة، تذاع لمدة شهر وتتناول مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية، من خلال رسائل توعوية تسلط الضوء على أسس العلاقات الأسرية السليمة، وأهمية الوعي في بناء أسرة أكثر استقرارًا ومجتمع أكثر تماسكًا.

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