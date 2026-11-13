هل بدأ عصر الحرب السيبرانية؟.. الهجمات الإليكترونية تثير الفوضى حول العالم .. القلق يتصاعد من زيادة الحوادث

ارتفعت حرارة الثلاجات والمجمدات إلى 50 درجة مئوية في متاجر ببلجيكا وإستونيا وأيرلندا وفنلندا ولوكسمبورج وهولندا والسويد، بعد اختراق أنظمة التبريد التجارية المتصلة بالإنترنت.

في لندن، وجد تاجر الجملة أليكس بيرس وحدات التبريد لديه تسجل 150 درجة مئوية، فسارع إلى فصل الكابل قبل اندلاع حريق.

أسبوع واحد.. 3 هجمات كبرى

لم تكن الثلاجات سوى حلقة واحدة. في نفس الأسبوع:

. سرقة 6.3 مليار دولار من منصة "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم.

. إرسال إنذار نووي زائف لسكان كييف بعد اختراق تطبيق الطوارئ الأوكراني.

. هجمات طالت بنوك دم فرنسية.

بريطانيا تحذر: نحن في البداية فقط

قال ريتشارد هورن، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني، إن العالم في "مرحلة مبكرة" من مشهد اختراق جديد.

وأضاف أن الخطر الأكبر على المدى القصير هو "ارتفاع هائل في حجم الحوادث".

الذكاء الاصطناعي يكشف الثغرات 8 أضعاف

منذ أبريل، بعد إطلاق شركة أنثروبيك نموذجها "ميثوس" القادر على رصد عيوب تكنولوجيا المعلومات، ارتفع عدد الثغرات المكتشفة 8 أضعاف.

ويتوقع المركز البريطاني استخدام برامج خبيثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضد محطات طاقة ومطارات ومستشفيات بحلول 2028.

السياسة أيضاً.. بصمات روسية وكورية شمالية

يرجح خبراء أن هجمات الثلاجات تحمل بصمات روسية محتملة، بينما نُسب اختراق "بينانس" إلى كوريا الشمالية، وتُعد روسيا مشتبهاً بها في حادثة أوكرانيا.

ليست كل الهجمات بالذكاء الاصطناعي

أوضح مسؤولو المركز أن قراصنة الثلاجات لم يحتاجوا إلى الذكاء الاصطناعي، إذ استغلوا ثغرات قديمة معروفة، منها كلمات مرور افتراضية منشورة في الكتيبات، وأجهزة قديمة لا تتلقى تحديثات.

وقالت شركة دانفوس الدنماركية إن معظم الأجهزة المتضررة قديمة ولم تعد تتلقى دعماً أمنياً.

شلل من آسيا إلى أمريكا

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة، وسط محاولات متواصلة لاستعادة التشغيل الكامل لخدمات البريد الإلكتروني وتطبيقات العمل والذكاء الاصطناعي.

وشمل الاضطراب خدمات «أوتلوك» و«تيمز» ومساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت»، إلى جانب تطبيقات «مايكروسوفت 365» التي تدير اتصالات المؤسسات وعملياتها اليومية.

مايكروسوفت تنفي الهجوم الإليكتروني.. لكن القلق يتصاعد

أعلنت «مايكروسوفت» أن بعض الإجراءات الفنية لتحسين أداء الأنظمة لم تحقق النتائج المتوقعة، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على أن العطل ناتج عن هجوم إلكتروني، وأنها تتعامل مع الحادث كأولوية قصوى.

لكن تشبيه مسؤولي الشركة في أستراليا للحادث بعطل «كراود سترايك» في يوليو 2024، الذي شل الطيران والمصارف والمستشفيات بسبب تحديث برمجي معيب، أعاد إلى الواجهة سؤالاً أكبر: هل أصبح العالم أمام عصر جديد من الفوضى السيبرانية، حيث يكفي تحديث واحد أو خلل واحد لشلّ دول بأكملها؟

تشكيك في "لحظة ووهان"

قلل كيران مارتن، الرئيس التنفيذي المؤسس للمركز البريطاني، من مقارنة ما يحدث ببداية جائحة كوفيد-19، مذكراً بهجمات NotPetya وWannaCry في 2017، وموجة الفدية في 2021.

وقال: "إنها فترة سيئة، لكنها ليست غير مسبوقة. نحن نشهد إحدى موجات الحوادث التي تحدث كل بضع سنوات".

وتدعم الأرقام هذا الرأي جزئياً: الثغرات زادت 8 أضعاف، لكن الاختراقات لم تزد بنفس القدر، وعائدات الفدية تراجعت.

فنلندا.. في خط المواجهة

سجلت فنلندا، التي تتشارك حدوداً مع روسيا بطول 1340 كيلومتراً، نحو 21 ألف حادثة سيبرانية العام الماضي، مقابل 13 ألفاً في 2022.

واخترق المتسللون هذا العام ما يصل إلى 50 ألف هاتف حكومي، وعطلوا العام الماضي موقع وزارة الدفاع.

لندن تدعو المواطنين لتخزين المؤن

أطلقت الحكومة البريطانية حملة "كن مستعداً"، حثت فيها المواطنين على تخزين طعام يكفي 3 أيام و9 لترات من المياه تحسباً لأي طارئ، بينها الهجمات السيبرانية.

وحذر وزير الدفاع ويس ستريتينج من خطر "الإرهاب المدعوم من الدولة" الذي يستهدف البنية التحتية اليومية.

أي جهاز متصل.. هدف محتمل

وقال سامولي بيرغستروم، نائب رئيس شركة WithSecure: "إذا كان لديك جهاز متصل بالإنترنت، افترض أنه سيتعرض للهجوم عاجلاً أم آجلاً".

أما بيرس، فلم يُعد توصيل ثلاجاته بالإنترنت، ويقول: "القرصنة من أجل إحداث اضطراب مفهوم غريب بالنسبة لمعظم الناس".