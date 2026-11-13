زاهد محمود: عودة المفاوضات بين واشنطن وطهران مرجحة رغم مؤشرات التصعيد العسكري

قال زاهد محمود مدير معهد الدراسات الاستراتيجية، إن التنبؤ بمسار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أمرًا بالغ الصعوبة، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يبقي جميع الخيارات مفتوحة، سواء المفاوضات أو التصعيد العسكري.

وأضاف محمود، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي أحمد عيد، أن تصريحات الإدارة الأمريكية شهدت تغيرات بشأن مسار التفاوض، إذ جرى الحديث عن استكمال المفاوضات بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، قبل ظهور تصريحات تفيد بعدم وجود جولات تفاوض جديدة، وتوجيه فانس للتركيز على ملفات أخرى داخل الولايات المتحدة.

وأوضح مدير معهد الدراسات الاستراتيجية أن المؤشرات على الأرض تنذر باحتمالات التصعيد، مشيرًا إلى تحركات السفن في مضيق هرمز، والتقارير المتعلقة بتعرض بعضها للاستهداف ووجود ألغام في الممر الملاحي، إلى جانب استمرار القوات الأمريكية ومعداتها العسكرية في المنطقة ضمن إجراءات الحصار على إيران.

ولفت إلى أن هذه التطورات تعزز احتمالات المواجهة العسكرية، رغم اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستعود في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات، وأن القوات الأمريكية ستنسحب لاحقًا من المنطقة.

وأشار محمود إلى أن الرئيس ترامب قد يسعى إلى إعلان تحقيق أهدافه من الحرب قبل اتخاذ قرار الانسحاب، بما يسمح له بتقديم نهاية الصراع باعتبارها إنجازًا أمريكيًا، محذرًا في الوقت نفسه من ضرورة الاستعداد لاحتمالات التصعيد.

وأضاف أن إيران لوّحت بدورها بإمكانية استهداف القواعد العسكرية الأمريكية، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وإنما أيضًا في أوروبا، وهو ما يبقي احتمالات اتساع المواجهة قائمة.