إرشادات عامة للوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من التعليمات الهامة للوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل ، وتجنب أي أضرار في هذا الأمر .

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إلي أن الوقاية تبدأ من المنزل ، والحفاظ على بيئة نظيفة هو خط الدفاع الأول ضد الأمراض المنقولة بالنواقل.

المياه الراكدة:

المياه الراكدة بيئة ملائمة لتوالد البعوض، لذا تأكد من التخلص من أي مصادر للمياه الراكدة.

غطِّ خزانات وأوعية تخزين المياه بإحكام.

غيّر مياه أوعية وأحواض الطيور بانتظام.

تخلص من الإطارات التالفة والعبوات الفارغة والأوعية التي قد تتجمع بها المياه.

احرص على تنظيف أسطح المنازل ومصارف المياه بشكل دوري.

الوقاية الشخصية:

استخدم الناموسيات أو السلك الواقي على النوافذ والأبواب.

استخدم طارد الحشرات المرخص عند الحاجة، خاصة في الأماكن المفتوحة.

عند التواجد في المناطق التي تكثر بها الحشرات، ارتدِ ملابس تغطي الذراعين والساقين.

احرص على حماية الأطفال وكبار السن من التعرض للدغات الحشرات.

نظافة الغذاء والمنزل:

تجنب ترك الأطعمة أو المخلفات مكشوفة حتى لا تجذب الحشرات والقوارض.

احفظ الأغذية في أماكن مغلقة ونظيفة.

تخلص من القمامة يوميًا وفي الأماكن المخصصة لها.

إرشادات عامة: