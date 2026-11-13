إرشادات عامة للوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من التعليمات الهامة للوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل ، وتجنب أي أضرار في هذا الأمر .
وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إلي أن الوقاية تبدأ من المنزل ، والحفاظ على بيئة نظيفة هو خط الدفاع الأول ضد الأمراض المنقولة بالنواقل.
المياه الراكدة:
- المياه الراكدة بيئة ملائمة لتوالد البعوض، لذا تأكد من التخلص من أي مصادر للمياه الراكدة.
- غطِّ خزانات وأوعية تخزين المياه بإحكام.
- غيّر مياه أوعية وأحواض الطيور بانتظام.
- تخلص من الإطارات التالفة والعبوات الفارغة والأوعية التي قد تتجمع بها المياه.
- احرص على تنظيف أسطح المنازل ومصارف المياه بشكل دوري.
الوقاية الشخصية:
- استخدم الناموسيات أو السلك الواقي على النوافذ والأبواب.
- استخدم طارد الحشرات المرخص عند الحاجة، خاصة في الأماكن المفتوحة.
- عند التواجد في المناطق التي تكثر بها الحشرات، ارتدِ ملابس تغطي الذراعين والساقين.
- احرص على حماية الأطفال وكبار السن من التعرض للدغات الحشرات.
نظافة الغذاء والمنزل:
- تجنب ترك الأطعمة أو المخلفات مكشوفة حتى لا تجذب الحشرات والقوارض.
- احفظ الأغذية في أماكن مغلقة ونظيفة.
- تخلص من القمامة يوميًا وفي الأماكن المخصصة لها.
إرشادات عامة:
- لا تستخدم مبيدات حشرية مجهولة المصدر أو بطرق غير آمنة.
- عند السفر إلى مناطق يزداد بها انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل، اتبع الإرشادات الصحية الموصى بها.
- لا تتعامل مع شركات المكافحة إلا بعد التأكد من صحة ترخيص مزاولة المهنة الصادر من وزارة الصحة والسكان.