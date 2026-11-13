عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

أثار الزلزال الذي بلغت قوته 4.5 درجة، وشعر به سكان منطقة إيلات أمس الأربعاء، مخاوف متجددة من وقوع زلزال قوي في إسرائيل، بعدما أدى إلى إخلاء مسافرين من مطار رامون.

خبير يحذر من زلزال مدمر في إسرائيل



وفي مقابلة مع صحيفة معاريف العبرية، حلل عالم الزلازل ناداف ويتزلر، العامل في هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، ملابسات الزلزال، محذرًا من الخطر الذي قد تواجهه البلاد مستقبلًا.



وقال ويتزلر إن نظام الإنذار الذي جرى تفعيله لتنبيه السكان عمل وفقًا للخطة الموضوعة، موضحًا أن نظام الإنذار التابع لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية يعمل تلقائيًا عند وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة أو أكثر، وهو ما حدث هذه المرة، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع قيادة الجبهة الداخلية ونظام إنذار وطني.



وأوضح أن مركز الزلزال يقع على امتداد صدع البحر الميت التحويلي، وهو خط نشط يخترق إسرائيل من الجنوب ويمتد شمالًا حتى تركيا، وقد شهدت المنطقة على امتداده زلازل متفاوتة القوة في السابق.

وحذر ويتزلر من ضرورة الاستعداد لسيناريو وقوع زلزال أقوى بكثير، قائلًا إن آخر زلزال كبير وقع عام 1927، وكان مركزه شمال البحر الميت، مضيفًا أن المنطقة قد تشهد زلزالًا كبيرًا مرة كل 100 عام في المتوسط.



وأكد أن خطر وقوع زلزال كبير قائم دائمًا، لأن الأرض نشطة باستمرار، مشددًا على أهمية الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.