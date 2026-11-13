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رقم قياسي منذ عقود.. عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 404 مليارات دولار في أكتوبر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رقم قياسي منذ عقود.. عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 404 مليارات دولار في أكتوبر

ترامب ـ أرشيفية
ترامب ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، إن الحكومة بدأت السنة المالية 2027 بعجز في الميزانية 404 مليارات دولار في أكتوبر، وهو رقم قياسي لهذا ‌الشهر، مع زيادة 120 مليار دولار أو 42 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وذلك مع تقلص الإيرادات وزيادة النفقات بشدة.

إدارة ترامب تواجه عجز في الميزانية 


وانخفضت الإيرادات في أكتوبر 35 مليار دولار أو تسعة بالمئة إلى 369 مليار دولار. ويرجع ذلك لأسباب منها انخفاض صافي إيرادات ⁠الرسوم الجمركية.

وتراجعت ضرائب الأفراد غير المستقطعة من جهة العمل 29 مليار دولار أو 36 بالمئة عن مستويات العام الماضي التي تضخمت بسبب تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لسكان كاليفورنيا المتضررين من حرائق الغابات في 2025.


وبعد إجراء تعديلات مرتبطة بالتقويم، تم بموجبها تحويل مدفوعات الإعانات الخاصة بشهر نوفمبر  إلى أكتوبر  في كلتا السنتين الماليتين، قالت وزارة الخزانة إن العجز المعدل كان سيبلغ 285 مليار دولار بزيادة 94 ‌مليار ⁠دولار أو 49 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.


لكن النفقات المعلنة لأكتوبر بلغت رقما قياسيا لهذا الشهر بلغ 773 مليار دولار بزيادة 84 مليار دولار أو 12 بالمئة عن مستويات العام الماضي.


ونتجت الزيادات في النفقات ⁠عن عوامل منها ارتفاع إنفاق وزارة الزراعة الأمريكية 14 مليار دولار أو 80 بالمئة بسبب مدفوعات الإغاثة الزراعية، وزيادة الإنفاق العسكري 28 مليار دولار أو 30 ⁠بالمئة، وهو ما يمثل دفعة شهر أكتوبر لصناديق الائتمان العسكرية التي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، إلى جانب زيادات موزعة ⁠على العمليات والصيانة والمشتريات.

وارتفع أيضا إجمالي الفوائد على الدين الاتحادي 11 مليار دولار أو 11 بالمئة عن أكتوبر  2025 إلى 115 مليار دولار.

عجز الميزانية ترامب الكونجرس الولايات المتحدة الأمريكية

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