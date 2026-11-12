دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن فجوة صحية بين أفراد جيل إكس وجيل طفرة المواليد، إذ أظهرت أن الأشخاص المولودين بين عامي 1965 و1980 أكثر عرضة للإصابة بالسمنة والسكري، كما يعاني عدد أكبر منهم من مشكلات صحية جسدية ونفسية مقارنة بالأجيال الأكبر سنًا في العمر نفسه.

الصحة تتفوق على المال في أولويات جيل إكس

ورغم أن الصحة تأتي على رأس أولويات أفراد جيل إكس، متقدمة على المال والثروة، فإن نحو ربع المشاركين في الدراسة وصفوا حالتهم الصحية بأنها «متوسطة» أو «سيئة»، ما يشير إلى أن كثيرين منهم يواجهون صعوبات في الحفاظ على أهم ما يقدرونه في حياتهم.

وحلل باحثون من جامعة لندن كوليدج (UCL) بيانات نحو 8 آلاف شخص وُلدوا في إنجلترا واسكتلندا وويلز، ضمن دراسة الأتراب البريطانية لعام 1970، بهدف التعرف على أولوياتهم الحياتية وحالتهم الصحية مع وصولهم إلى أوائل الخمسينيات من العمر.

وخلال الفترة بين عامي 2021 و2024، طُلب من المشاركين تقييم أهمية جوانب مختلفة من الحياة على مقياس من 1 إلى 10.

وجاءت الصحة في المرتبة الأولى بمتوسط تقييم بلغ 9.3 درجات، تلتها الصداقة بمتوسط 8.9 درجات، ثم الزواج أو الارتباط بمتوسط 8.7 درجات، والاستقلالية بمتوسط 8.6 درجات.

كما حصلت الوظيفة المُرضية على 7.9 درجات، متقدمة بفارق طفيف على امتلاك منزل الذي سجل 7.87 درجات، بينما جاءت أهمية إنجاب الأطفال عند 7.5 درجات.

وفي المقابل، تراجع المال إلى مرتبة متأخرة بمتوسط 6.1 درجات فقط، ما يعكس أن أفراد هذا الجيل يمنحون الصحة أولوية أكبر من حجم ثرواتهم ومدخراتهم.

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

ربع جيل إكس يعاني من تدهور الحالة الصحية

رغم تصدر الصحة قائمة الأولويات، أظهرت نتائج الدراسة أن اثنين فقط من كل خمسة مشاركين وصفوا صحتهم بأنها «ممتازة» أو «جيدة جدًا»، بينما قال 26% إن حالتهم الصحية «متوسطة» أو «سيئة».

وقال الدكتور جورج بلوبيديس، الأستاذ بمركز الدراسات الطولية في جامعة لندن كوليدج والمشارك في إعداد التقرير، إن النتائج تكشف ما يهم جيل إكس مع وصول أفراده إلى أوائل الخمسينيات من العمر، موضحًا أن نسبة كبيرة منهم تعاني مشكلات صحية جسدية ونفسية، رغم تقديرهم الكبير للصحة.

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

الفقر يزيد خطر الإصابة بالسمنة والسكري وسوء الحالة الصحية

كشفت الدراسة عن تفاوت واضح في الحالة الصحية بين الفئات الأعلى والأقل دخلًا، إذ كان أصحاب الدخول المرتفعة أكثر من ضعف احتمالية الإبلاغ عن صحة ممتازة أو جيدة جدًا مقارنة بأصحاب الدخول الأقل، بنسبة بلغت 59% مقابل 24%.

وعلى مستوى الأمراض المزمنة، قال نحو ثلث المشاركين في منتصف العمر إنهم يعانون السمنة، بينما أفاد ما يقرب من واحد من كل عشرة أشخاص بتشخيص إصابتهم بمرض السكري.

وظهرت الفجوة الاقتصادية مجددًا عند مقارنة معدلات الإصابة بالسكري، إذ بلغت النسبة 13% بين أفراد الفئة الأقل دخلًا، مقابل 5% فقط بين أصحاب الدخول الأعلى.

وتشير هذه النتائج إلى ارتباط واضح بين انخفاض الدخل وارتفاع احتمالات المعاناة من مشكلات صحية، سواء جسدية أو نفسية.

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري مقارنة بجيل طفرة المواليد

قارن الباحثون الحالة الصحية لأفراد جيل إكس بأفراد جيل طفرة المواليد، وهم المولودون بين عامي 1946 و1964، عند العمر نفسه.

وأظهرت المقارنة أن نصف أفراد جيل طفرة المواليد وصفوا صحتهم بأنها «ممتازة» أو «جيدة جدًا»، كما كانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة أو السكري مقارنة بأفراد جيل إكس.

وتشير هذه النتائج إلى أن الأجيال الأحدث نسبيًا قد تواجه أعباء صحية أكبر عند الوصول إلى العمر نفسه، وهو ما يثير تساؤلات بشأن العوامل المؤثرة في صحة البالغين خلال منتصف العمر.

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

النساء أكثر عرضة للضغوط النفسية من الرجال

لم تقتصر الفجوة الصحية على الأمراض الجسدية، إذ كشفت الدراسة عن اختلافات ملحوظة في الصحة النفسية بين الرجال والنساء من جيل إكس.

وأبلغ أكثر من ربع النساء عن أعراض الضيق النفسي، مقارنة بنحو 15% من الرجال.

كما كانت النساء أكثر عرضة للتحدث مع الطبيب بشأن صحتهن النفسية، إذ بلغت النسبة 42% بين النساء، مقابل 23% بين الرجال.

وقالت الدكتورة فانيسا مولتون، المشاركة في إعداد الدراسة، إن النتائج تكشف عن تفاوتات عميقة داخل جيل إكس، حيث يواجه أصحاب الدخول المنخفضة مخاطر أكبر للمشكلات الصحية الجسدية والنفسية.

وأضافت أن عددًا أكبر من أفراد هذا الجيل يعانون حالة صحية أسوأ في أوائل الخمسينيات مقارنة بأقرانهم من جيل طفرة المواليد، مشددة على أهمية توفير خدمات وموارد الرعاية الصحية الجسدية والنفسية للأشخاص الأكثر احتياجًا إليها.

وأكدت أن إتاحة نصائح عملية وسهلة التطبيق قد تساعد الأفراد على تحسين صحتهم في منتصف العمر، والتقدم في السن بصورة أفضل، مع الحفاظ على النشاط والقدرة على الاستمتاع بحياة مُرضية.