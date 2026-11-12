أسعار هافال H7 موديل 2027 في السوق السعودي

تقدم هافال الصينية نسختها H7 موديل 2027 في السوق السعودي، بفئتين مختلفتين هما Adventure وBlack Edition، وتأتي السيارة ضمن طرازات الـ SUV، مع باقة متنوعة من التجهيزات.

تصميم هافال H7

تأتي هافال H7 الجديدة بهيكل يبلغ طوله 4,705 مم، بينما يصل عرض السيارة إلى 1,908 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,780 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,810 مم، كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 483 لترًا.

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,815 كجم، وتعتمد على عجلات مصنوعة من الألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف، أما التجهيزات الخارجية فتشمل مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، ومرايا جانبية يمكن ضبطها كهربائيًا، وفتحة سقف بانورامية.

هافال H7

محرك تيربو بقوة 228 حصانا ونظام دفع رباعي

تعتمد هافال H7 موديل 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، وينتج قوة تبلغ 228 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 380 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 9 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام دفع رباعي 4WD.

تسارع هافال H7 موديل 2027 واستهلاك البنزين

تتسارع السيارة هافال H7 من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 7.5 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 190 كم في الساعة، وتعتمد السيارة على خزان وقود بسعة 60 لترًا، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين نحو 15.2 كم لكل لتر.

تجهيزات هافال H7 موديل 2027

تحصل هافال H7 2027 على مقصورة تضم مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد بكسوة جلدية، مع مقعد للسائق يدعم الضبط الكهربائي في 8 وضعيات، إلى جانب خاصيتي الذاكرة والتبريد، كما يحصل مقعد الراكب الأمامي على إمكانية التعديل الكهربائي والتبريد.

هافال H7

ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، بما يسمح للسائق بالتحكم في عدد من الأوامر دون الحاجة إلى الابتعاد عن عجلة القيادة، وتضم المقصورة أيضًا مكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، وشاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14.6 بوصة، وتدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة رقمية للعدادات بقياس 12.3 بوصة.

وتضم السيارة كذلك نظامًا صوتيًا مكونًا من 10 سماعات، وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى باقة من تقنيات الحماية والأمان، مثل منظومة الفرامل، والوسائد الهوائية، إلى جانب حساسات الركن وكاميرا المتابعة.

أسعار هافال H7 موديل 2027 في السعودية

تقدم هافال H7 موديل 2027 داخل السوق السعودي بأسعار تبدأ من 118,910 ريال، وصولًا إلى 122,274 ريالًا سعوديًا.