قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيثبِّت الأطفال.. حبس شخص يستولى على هواتف طلاب المدارس في القاهرة
أكبر فاتورة عسكرية.. ترامب يطالب بتمويل إضافي للبنتاجون يصل إلى 350 مليار دولار
«الخلايا النائمة بدأت تصحو».. مصطفى بكري يحذر من مخطط تخريبي يستهدف السكك الحديدية
5 في الحقائب و15 في الملابس.. إحباط تهريب 20 هاتف آيفون بمطار الإسكندرية
السعودية تعلن سقوط شظايا صاروخين باليستيين في قرية سبوحة قرب مكة المكرمة
أبرز جوائز حصل عليها محمد صلاح.. من عرش الدوري التركي إلى منصات التتويج العالمية
شبورة كثيفة وسقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى 17 نوفمبر
استرداد 100 فدان من أملاك الدولة وإزالة 3 حالات بناء مخالف في السويس
أزهري يكشف موقف الأئمة الأربعة من الإساءة للصحابة
حالة الطقس غدًا الجمعة في مصر .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار وموقف الشبورة
بكين: اتصالات مكثفة مع واشنطن لتنفيذ اتفاق خفض الرسوم الجمركية المتبادلة
المطابع الأميرية: ننفرد بالتأمين الحصري للوثائق والمحررات الرسمية باستخدام تقنية الحبر الممغنط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هافال H7 موديل 2027 في السوق السعودي

هافال H7
هافال H7
صبري طلبه

تقدم هافال الصينية نسختها H7 موديل 2027 في السوق السعودي، بفئتين مختلفتين هما Adventure وBlack Edition، وتأتي السيارة ضمن طرازات الـ SUV، مع باقة متنوعة من التجهيزات.

تصميم هافال H7

تأتي هافال H7 الجديدة بهيكل يبلغ طوله 4,705 مم، بينما يصل عرض السيارة إلى 1,908 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,780 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,810 مم، كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 483 لترًا.

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,815 كجم، وتعتمد على عجلات مصنوعة من الألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف، أما التجهيزات الخارجية فتشمل مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، ومرايا جانبية يمكن ضبطها كهربائيًا، وفتحة سقف بانورامية.

هافال H7

محرك تيربو بقوة 228 حصانا ونظام دفع رباعي

تعتمد هافال H7 موديل 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، وينتج قوة تبلغ 228 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 380 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 9 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام دفع رباعي 4WD.

تسارع هافال H7 موديل 2027 واستهلاك البنزين

تتسارع السيارة هافال H7 من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 7.5 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 190 كم في الساعة، وتعتمد السيارة على خزان وقود بسعة 60 لترًا، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين نحو 15.2 كم لكل لتر.

تجهيزات هافال H7 موديل 2027

تحصل هافال H7 2027 على مقصورة تضم مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد بكسوة جلدية، مع مقعد للسائق يدعم الضبط الكهربائي في 8 وضعيات، إلى جانب خاصيتي الذاكرة والتبريد، كما يحصل مقعد الراكب الأمامي على إمكانية التعديل الكهربائي والتبريد.

هافال H7

ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، بما يسمح للسائق بالتحكم في عدد من الأوامر دون الحاجة إلى الابتعاد عن عجلة القيادة، وتضم المقصورة أيضًا مكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، وشاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14.6 بوصة، وتدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة رقمية للعدادات بقياس 12.3 بوصة.

وتضم السيارة كذلك نظامًا صوتيًا مكونًا من 10 سماعات، وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى باقة من تقنيات الحماية والأمان، مثل منظومة الفرامل، والوسائد الهوائية، إلى جانب حساسات الركن وكاميرا المتابعة.

أسعار هافال H7 موديل 2027 في السعودية

تقدم هافال H7 موديل 2027 داخل السوق السعودي بأسعار تبدأ من 118,910 ريال، وصولًا إلى 122,274 ريالًا سعوديًا.

أسعار السيارات أسعار السيارات في السعودية هافال هافال H7 أسعار هافال H7 أسعار هافال H7 موديل 2027 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

سعر الذهب

ثابت بدون تغيير.. سعر الذهب في الكويت الآن

الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات شراء أذون الخزانة لـ 282.2 مليار جنيه

بالصور

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد