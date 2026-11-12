قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة جديدة لـ«زيلينسكي».. «ستارلينك» تخذل القوات الأوكرانية أمام المسيرات الروسية
هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على زوجته ألا تذهب إلى مكان معين ثم خالفت؟.. أمين الفتوى يوضح
بيثبِّت الأطفال.. حبس شخص يستولى على هواتف طلاب المدارس في القاهرة
أكبر فاتورة عسكرية.. ترامب يطالب بتمويل إضافي للبنتاجون يصل إلى 350 مليار دولار
«الخلايا النائمة بدأت تصحو».. مصطفى بكري يحذر من مخطط تخريبي يستهدف السكك الحديدية
5 في الحقائب و15 في الملابس.. إحباط تهريب 20 هاتف آيفون بمطار الإسكندرية
السعودية تعلن سقوط شظايا صاروخين باليستيين في قرية سبوحة قرب مكة المكرمة
أبرز جوائز حصل عليها محمد صلاح.. من عرش الدوري التركي إلى منصات التتويج العالمية
شبورة كثيفة وسقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى 17 نوفمبر
استرداد 100 فدان من أملاك الدولة وإزالة 3 حالات بناء مخالف في السويس
أزهري يكشف موقف الأئمة الأربعة من الإساءة للصحابة
حالة الطقس غدًا الجمعة في مصر .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار وموقف الشبورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب يعزز قدرة الدولة

النائب المهندس حازم الجندي
النائب المهندس حازم الجندي
حسن رضوان

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية، يعكس يقظة الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها الممتدة خارج الحدود، ويؤكد أن جهود مكافحة الإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية المباشرة، وإنما تمتد لتتبع مصادر التمويل والهياكل التنظيمية التي تستغل واجهات ومؤسسات مختلفة لتنفيذ أجنداتها.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن أهمية القرار تكمن في استهداف البنية التي تعتمد عليها هذه الكيانات في التحرك وجمع الأموال وتوسيع دائرة نفوذها، لا سيما في ظل وجود مؤسسات وروابط خارج مصر، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، بما يستدعي التعامل بحسم مع أي أنشطة يثبت ارتباطها بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.

 تجفيف منابع التطرف وحماية أمنها القومي

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإرهاب باعتباره قضية ترتبط بصورة مباشرة بحماية الأمن القومي وصون استقرار المجتمع، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتكثيف عمليات الرصد والتحري، وملاحقة أي محاولات لاستخدام الأموال أو الكيانات الاعتبارية في الإضرار بمصالح الدولة أو تهديد أمن مواطنيها.

وتابع: التحركات القانونية من هذا النوع تبعث برسالة واضحة مفادها أن مصر لن تسمح بوجود ملاذات آمنة أو قنوات مالية يمكن توظيفها لخدمة أنشطة تستهدف زعزعة الاستقرار، مؤكدًا ضرورة استمرار مراجعة الأنشطة المشبوهة والكشف عن أي امتدادات جديدة للتنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استنادًا إلى الأدلة والمعلومات الموثقة.

وشدد الجندي، على أن مواجهة الإرهاب معركة ممتدة تتطلب تطوير أدوات المتابعة والرقابة، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع مظاهره الظاهرة، بل الوصول إلى مصادر قوته وشبكات دعمه، بما يضمن حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

النائب المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ المهندس حازم الجندي حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

امام وزيزو

أيمن منصور: رحيل إمام عاشور عن الزمالك أوجعني أكثر من زيزو.. والثنائي كان أفضل بالقميص الأبيض

ايمن منصور

أيمن منصور: مباريات الأهلي كانت «كيف» بالنسبة لي وهدف السوبر الأفضل

الفرنسي بيير ساج

عقب إقالته من كريستال بالاس.. ساج يقترب من العودة لتدريب ناديه السابق

بالصور

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد