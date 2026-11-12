نائب رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف اقتصادا تنافسيا وإنتاجيا يحقق نموا شاملا ومستداما

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، أن الدولة المصرية تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وأن الاستثمار في التعليم لم يعد خيارًا تنمويًا بل أصبح ضرورة استراتيجية، مشددًا على أن الثروة الحقيقية للأمم تُقاس بما تمتلكه من عقول مؤهلة وكفاءات قادرة على تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور حسين عيسى، خلال زيارته للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع العلمين الجديدة، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب.

‎واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإشادة بالأكاديمية باعتبارها نموذجًا للعمل العربي المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، مثمنًا ما يبذله القائمون عليها من جهود للارتقاء بالعملية التعليمية وإعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل. وأشار إلى ما تعكسه مدينة العلمين الجديدة من تطور عمراني وتنموي، وما تحمله من آفاق واعدة لتكون مركزًا للعلم والمعرفة والابتكار.

وشدد عيسى على أهمية امتلاك الخريجين المهارة والتفكير النقدي والقدرة على العمل الجماعي والتعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات المتسارعة. ودعا في هذا السياق إلى شراكة حقيقية ومستمرة بين الجامعات والقطاع الخاص ومجتمع الصناعة والأعمال، بما يضمن تكامل مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد، وتحويل الجامعات إلى منصات لإنتاج المعرفة وتطبيقها، وليس نقلها فقط.

وأوضح أن مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والروبوتات والتحول الرقمي لم تعد مجالات مستقبلية بعيدة، بل أصبحت واقعًا يعيد تشكيل أسواق العمل وأنماط الإنتاج وطرق إدارة المؤسسات.

وفي ملف ريادة الأعمال، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الهدف هو إعداد خريج قادر على خلق فرصة عمل وتأسيس مشروع وتقديم حلول مبتكرة، لا الاكتفاء بالبحث عن وظيفة، موضحًا أن ريادة الأعمال ثقافة تقوم على المبادرة وتحمل المسؤولية وتحويل الأفكار إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية. وأشار إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي يترأسها، في تنسيق جهود الجهات الحكومية لتهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة، وتيسير نموها وتوسعها، وتعزيز فرص حصولها على التمويل والأسواق.

وربط عيسى بين هذه الجهود والأولويات الاقتصادية الوطنية .. مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي وعلى أهم مسارات التجارة والنقل العالمية، فضلًا عن بنية أساسية متطورة وسوق كبيرة وطاقات بشرية واعدة، تؤهلها لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار.

وأكد أن رؤية الحكومة تقوم على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، ويعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي والاستثمار والتشغيل، مع دعم الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف ليس فقط بالاستثمار في الآلات والمصانع وحدها، وإنما بالاستثمار أولًا في الإنسان والبحث العلمي والتكنولوجيا والقدرات الابتكارية، موضحًا أن العلاقة بين التعليم والاقتصاد علاقة استراتيجية متكاملة، فالجامعة تمد الاقتصاد بالعقول والمهارات، والاقتصاد يوفر للجامعة مجالات التطبيق وفرص التطوير، ويربط البحث العلمي بينهما في دائرة متكاملة من المعرفة والإنتاج والابتكار.

وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء برسالة إلى الطلاب، قال فيها إنهم ليسوا فقط خريجي المستقبل بل صناعه وشركاء في بناء اقتصاد وطنهم، داعيًا إياهم إلى اكتساب المهارات الرقمية والتكنولوجية وإتقان اللغات والانفتاح على التجارب العالمية وجعل التعلم المستمر والابتكار أسلوب حياة، وأن ينظروا إلى التحديات باعتبارها فرصًا لخلق قيمة مضافة للمجتمع.

و أكد الدكتور حسين عيسى ،فى ختام كلمته، أن بناء الإنسان وتطوير التعليم وتعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار وريادة الأعمال حلقات متكاملة في مشروع وطني يستهدف بناء اقتصاد قوي ومنتج وتنافسي، معربًا عن تطلعه إلى أن تواصل الأكاديمية دورها الرائد في إعداد الكوادر المؤهلة وتطوير التعليم التكنولوجي والتطبيقي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الصناعة والأعمال، وأن يكون فرع العلمين نموذجًا متقدمًا للجامعة الحديثة المرتبطة باحتياجات التنمية وأسواق العمل، ومنصة عربية للعلم والابتكار والتعاون المعرفي.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن بالغ تقديره واعتزازه بزيارة الدكتور حسين عيسى إلى مقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، بما يمثله من قيمة علمية واقتصادية وخبرات متميزة، ومؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المصرية.

وأكد "عبد الغفار" أن الأكاديمية، باعتبارها إحدى المؤسسات المتخصصة في منظومة العمل العربي المشترك، تسخر خبراتها وإمكاناتها العلمية والتكنولوجية لدعم جهود التنمية في مصر والدول العربية، من خلال إعداد الكفاءات وتوطين المعرفة والابتكار، وتعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة في مجالات تخصصها المتنوعة.

وأشار إلى أن فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية المستدامة، بما يقدمه من نشاط تعليمي وبحثي وعلمي على مدار العام، وإسهامه في تنشيط الحركة الاقتصادية والمجتمعية بالمدينة، وترسيخ مكانتها مركزاً للتعليم والمعرفة والاستثمار.



م ن ى/م س ع