ثابت بدون تغيير.. سعر الذهب في الكويت الآن

استقر سعر الذهب في الكويت داخل تعاملات مساء اليوم الخميس 12-11-2026 على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب في الكويت

وأظهر تعاملات الذهب في محلات الصاغة الكويتية دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 33 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 38.725 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 35.5 دينار كويتي .

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 33.875 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 29.05 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 271.025 دينار كويتي.

سعر تولة الذهب عيار 24

بلغ سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 451.675 دينار كويتي.

سعر تولة الذهب عيار 22

وصل سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 414.075 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب 1204 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 3874 دولار.