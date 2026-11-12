حالة الطقس غدًا الجمعة في مصر .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار وموقف الشبورة

تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 25 و26 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما ترتفع في محافظات الصعيد لتتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، وفقًا لتصريحات الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت منار غانم أن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة يرجع إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بالتزامن مع التأثر التدريجي ببعض الكتل الهوائية الصحراوية وامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وهو ما يؤدي إلى عودة درجات الحرارة لمعدلاتها المعتادة خلال هذه الفترة من العام.

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وأضافت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن الأجواء خلال ساعات النهار ستكون معتدلة الحرارة إلى مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع الإحساس بالحرارة في محافظات الصعيد، لتصبح الأجواء أكثر حرارة على جنوب الصعيد، بينما تحتفظ السواحل الشمالية بطقس أقل حرارة مقارنة بباقي المناطق.

كم تسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة في القاهرة والمحافظات؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفق التصريحات الواردة، إلى تفاوت درجات الحرارة بين القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الصعيد، بالتزامن مع الارتفاع الطفيف المتوقع خلال ساعات النهار.

وتأتي درجات الحرارة العظمى المتوقعة وفق المناطق الجغرافية على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى: تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 25 و26 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24 و25 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجات الحرارة الصغرى نحو 12 درجة مئوية.

محافظات الصعيد: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و31 درجة مئوية.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى، أوضحت المتنبئ الجوي أن هناك ارتفاعًا طفيفًا متوقعًا خلال ساعات الليل مقارنة بالليالي الماضية، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى بين 15 و16 درجة مئوية، بينما تنخفض في المدن الجديدة، وتسجل في محافظات شمال الصعيد نحو 12 درجة مئوية.

وتعكس هذه التوقعات استمرار التباين بين درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، إذ تميل الأجواء إلى الاعتدال والدفء نهارًا، في حين تنخفض درجات الحرارة مع حلول المساء، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

هل توجد شبورة مائية غدًا على الطرق في مصر؟

حذرت الدكتورة منار غانم من تكوُّن شبورة مائية على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى معظم محافظات شمال البلاد، مشيرة إلى أن الشبورة قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا على بعض الطرق.

وتتركز المناطق الأكثر عرضة لتكون الشبورة المائية في مناطق من الساحل الشمالي الغربي والوجه البحري ووسط سيناء، وهو ما يستدعي الانتباه أثناء القيادة، خصوصًا خلال الفترات التي تتراجع فيها مستويات الرؤية الأفقية.

وشددت المتنبئ الجوي على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق التي تشهد تكون الشبورة، مع الالتزام بالقيادة الهادئة وترك مسافات آمنة بين السيارات، لتجنب الحوادث التي قد تنتج عن انخفاض مستوى الرؤية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، إذ لا يعني تحسن الأجواء وزيادة سطوع الشمس خلال النهار انتهاء فرص ظهور الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة السير في الصباح الباكر.

ما أماكن سقوط الأمطار غدًا الجمعة ونسب حدوثها؟

تتضمن توقعات الطقس غدًا الجمعة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين، مع تسجيل نسب حدوث تتراوح ما بين 30 إلى 40%.

وفي المقابل، توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل المطلة على البحر المتوسط، إلى جانب مناطق من شمال الوجه البحري، وفقًا للتصريحات الصادرة عن المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتختلف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى، حيث تتركز الفرص الأعلى نسبيًا في حلايب وشلاتين، بينما تظل احتمالات سقوط الأمطار ضعيفة جدًا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

ما سرعة الرياح المتوقعة غدًا وتأثيرها على الإحساس بالطقس؟

تشهد حالة الطقس غدًا نشاطًا للرياح على بعض المناطق، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما قد يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

ورغم الارتفاع الطفيف المتوقع في درجات الحرارة خلال النهار، فإن نشاط الرياح قد يجعل الإحساس بالأجواء أكثر برودة مع تراجع تأثير أشعة الشمس، وهو ما يتزامن مع استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ولذلك، تظل الفروق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا من أبرز ملامح الحالة الجوية المتوقعة، في ظل استمرار الأجواء المعتدلة والمائلة للحرارة خلال ساعات النهار، مقابل الطقس المائل للبرودة إلى البارد خلال فترات الليل المتأخرة.

ما توقعات حالة الطقس في مصر خلال الأسبوع المقبل؟

كشفت الدكتورة منار غانم عن استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، مع توقعات بأن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام أو أعلى منها بنحو درجة إلى درجتين.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 25 و27 درجة مئوية، خاصة في بداية الأسبوع، مع استمرار الأجواء المستقرة والشعور بالدفء والحرارة خلال ساعات النهار، مقابل استمرار الأجواء الباردة خلال الليل.

وتشير هذه التوقعات إلى عدم وجود تغيرات كبيرة في طبيعة الأجواء خلال بداية الأسبوع المقبل، مع استمرار الارتفاعات المحدودة في درجات الحرارة، واحتفاظ الليل بطابعه البارد مقارنة بساعات النهار.

ويظل التباين الحراري بين فترتي النهار والليل من أبرز الأمور التي تستدعي الانتباه، خاصة مع استمرار الشعور بالدفء خلال فترات سطوع الشمس، ثم انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا خلال المساء والليل والصباح الباكر.

ما تحذيرات الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس والقيادة؟

وجهت المتنبئ الجوي نصائح للمواطنين بضرورة عدم الانخداع بسطوع أشعة الشمس والشعور بالدفء خلال ساعات النهار، محذرة من التسرع في ارتداء الملابس الصيفية أو تخفيف الملابس، رغم الارتفاع الطفيف المتوقع في درجات الحرارة.

وأكدت أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، في ظل استمرار الأجواء المائلة للبرودة إلى الباردة على أغلب الأنحاء، رغم تحسن درجات الحرارة نهارًا.

كما شددت على ضرورة القيادة بهدوء وحذر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بسبب فرص تكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع أهمية ترك مسافات آمنة بين السيارات.

واختتمت نصائحها بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية للاطلاع على تطورات الحالة الجوية، والتعامل بحذر مع التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة والظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة.