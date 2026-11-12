الأرصاد: الطقس معتدل نهاراً وبارد ليلاً مع سقوط أمطار على عدة مناطق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون بارداً ليلاً على أغلب الأنحاء وخاصة في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة عبر برنامج “صباح الخير يا مصر”، إن فترات النهار تشهد أجواءً مشمسة مستقرة تليها انخفاضات ملحوظة في الحرارة ليلاً.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة وتجنب التسرع في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظراً للتفاوت الكبير بين حرارة النهار والليل.

ونوهت ان البلاد ستتأثر اليوم بشبورة مائية كثيفة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من حلايب وشلاتين.

وعن نشاط الرياح أوضحت اننا سنشهد نشاط رياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة على القاهرة الكبرى وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد مما يعزز الشعور ببرودة الطقس مساءً.

وكشفت عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض فترات اليوم على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري ومناطق من حلايب وشلاتين، بينما تسود أجواء مشمسة ومستقرة في باقي المناطق.