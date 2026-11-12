أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

سجَّل سعر الذهب عيار 21 في مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، نحو 6100 جنيه للبيع و6050 جنيهًا للشراء، ليواصل العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية تصدره اهتمامات المواطنين والمقبلين على شراء المعدن الأصفر، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48800 جنيه للبيع و48400 جنيه للشراء.

وشهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تباينًا بين مختلف الأعيرة، وفقًا لآخر الأسعار الواردة خلال التعاملات، إذ سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6971.5 جنيه للبيع و6914.25 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6390.5 جنيه للبيع و6338 جنيهًا للشراء.

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وتحظى أسعار الذهب اليوم باهتمام شريحة واسعة من المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في المعدن الأصفر، خاصة مع اختلاف أسعار الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة، وتغير تكلفة شراء الذهب بحسب العيار والوزن والسعر المعلن للبيع والشراء.

وفيما يتعلق ببقية الأعيرة، سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5228.5 جنيه للبيع و5185.75 جنيه للشراء، كما سجلت أونصة الذهب نحو 3987.56 دولارًا للبيع و3986.96 دولارًا للشراء، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات التعاملات الصباحية.

كم سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026؟

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، نحو 6971.5 جنيه للبيع و6914.25 جنيه للشراء، ويأتي هذا العيار ضمن الأعيرة التي تحظى بمتابعة المهتمين بأسعار المعدن الأصفر، نظرًا لارتفاع نسبة نقائه مقارنة بالأعيرة الأخرى المتداولة في السوق المصرية.

وتساعد متابعة سعر الذهب عيار 24 المواطنين على التعرف على مستويات الأسعار المعلنة للمعدن الأصفر، ومقارنتها بأسعار الأعيرة الأخرى، خاصة عيار 21 الذي يمثل الفئة الأكثر تداولًا في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في محلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة، خلال تعاملات اليوم الخميس، نحو 6390.5 جنيه للبيع و6338 جنيهًا للشراء، ليأتي ضمن قائمة الأعيرة التي يتابعها المهتمون بحركة أسعار الذهب في مصر.

ويأتي الاهتمام بمتابعة أسعار عيار 22 في إطار المقارنة بين أسعار الأعيرة المختلفة، والتعرف على قيمة الجرام وفقًا للسعر المعلن للبيع والشراء، بما يساعد الراغبين في شراء الذهب على تحديد العيار المناسب لاحتياجاتهم.

كم يبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12 نوفمبر؟

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، إلى نحو 6100 جنيه للبيع و6050 جنيهًا للشراء.

ويحظى عيار 21 بمتابعة كبيرة من المواطنين، باعتباره من الأعيرة الرئيسية في سوق المشغولات الذهبية المصرية، ولذلك يتصدر عمليات البحث اليومية المتعلقة بأسعار الذهب، سواء من جانب المقبلين على الشراء أو الراغبين في متابعة قيمة مدخراتهم من المعدن الأصفر.

وتكتسب معرفة سعري البيع والشراء أهمية خاصة عند متابعة أسعار الذهب، إذ يوضح السعر الأول القيمة المعلنة للبيع، بينما يعبر السعر الثاني عن قيمة الشراء وفقًا للبيانات الواردة في التعاملات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، نحو 5228.5 جنيه للبيع و5185.75 جنيه للشراء، وفقًا لآخر الأسعار الواردة في بيانات التعاملات الصباحية.

ويعد عيار 18 أحد الأعيرة المتداولة في سوق المشغولات الذهبية، وتتم متابعته إلى جانب عيار 21 وعيار 24 وعيار 22، للتعرف على الفروق السعرية بين مختلف أنواع الذهب المطروحة في السوق المصرية.

كم سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر؟

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، نحو 48800 جنيه للبيع و48400 جنيه للشراء، ليواصل جذب اهتمام المواطنين الذين يتابعون أسعار الذهب باعتباره أحد أشكال الاحتفاظ بالمدخرات في صورة معدن ثمين.

ويأتي سعر الجنيه الذهب ضمن أبرز المؤشرات التي يبحث عنها المتعاملون في سوق الذهب، بالتزامن مع متابعة سعر جرام عيار 21، الذي يمثل العيار الأكثر تداولًا في مصر، إذ يرتبط سعر الجنيه الذهب بحركة أسعار المعدن الأصفر في السوق.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 نحو 3987.56 دولارًا للبيع و3986.96 دولارًا للشراء، وفقًا لبيانات الأسعار الواردة في التعاملات.

وتحظى أونصة الذهب باهتمام المتابعين للأسواق العالمية، باعتبارها من المؤشرات المهمة التي تتم متابعتها عند رصد حركة المعدن الأصفر، إلى جانب متابعة أسعار الذهب في الأسواق المحلية بمختلف الأعيرة.

ما العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر والعالم؟

تتأثر أسعار الذهب محليًا وعالميًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية، التي تلعب دورًا في تحديد مستويات التسعير وحركة العرض والطلب على المعدن الأصفر، وتشمل هذه العوامل الأوضاع الاقتصادية والتقلبات العالمية، إلى جانب المتغيرات المرتبطة بالأسواق المالية والسياسات النقدية.

وتتمثل أبرز العوامل المؤثرة على تسعير الذهب في العناصر الآتية:

حركة العرض والطلب: تؤثر مستويات الإقبال على شراء الذهب وحجم المعروض منه في تحديد اتجاهات الأسعار داخل الأسواق المحلية والعالمية.

الأزمات السياسية والاقتصادية: ترتبط حركة أسعار الذهب بالتطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مختلف دول العالم.

الاحتياطيات الحكومية واحتياطيات البنوك المركزية: تمثل احتياطيات الذهب لدى الحكومات والبنوك المركزية أحد العوامل المرتبطة بحركة المعدن الأصفر في الأسواق.

المضاربات في الأسواق المالية: تؤثر عمليات المضاربة على حركة التداولات والتغيرات السعرية للذهب.

الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية: تلعب التطورات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية دورًا في التأثير على حركة الأسواق العالمية.

معدلات التضخم وأسعار الفائدة: ترتبط التغيرات في معدلات التضخم وأسعار الفائدة بحركة الاستثمار والطلب على الذهب.

قوة الدولار الأمريكي: تمثل قوة العملة الأمريكية أحد العوامل المؤثرة على تسعير الذهب في الأسواق العالمية.

تكاليف التنقيب والتعدين: تدخل تكاليف استخراج الذهب وإنتاجه ضمن العوامل المرتبطة بتحديد قيمته في الأسواق.

وتتداخل هذه العوامل مع بعضها البعض في تشكيل حركة أسعار الذهب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وهو ما يجعل متابعة تطورات الأسواق الاقتصادية والمالية أمرًا مهمًا لفهم التغيرات التي تطرأ على أسعار المعدن الأصفر.