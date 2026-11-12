مجدي عبدالغني: حسام حسن هو اللي أقال نفسه.. وعلي ماهر الأنسب للمنتخب

تحدث مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رحيل حسام حسن عن تدريب الفراعنة، مؤكدًا أن الأخير تسبب في رحيله بسبب دخوله في أمور لم يكن ينبغي له التطرق إليها.

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وقال مجدي عبدالغني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»: «حسام حسن هو اللي أقال نفسه، ودخل في مواضيع ما كان ينبغي له إنه يدخل فيها».

وأضاف: «أنا بتفق مع الكابتن حلمي، إن اختيار مدرب المنتخب لازم يكون وفق قواعد محددة، وعلي ماهر عامل نتائج جيدة، وهو اللي ينفع في الفترة دي».

ودافع نجم الأهلي السابق عن انضمام محمد الشناوي إلى قائمة منتخب مصر، رغم الجدل المثار حول اختيارات حراسة المرمى، مشيرًا إلى أهمية الخبرات الدولية في مثل هذه البطولات.

وأوضح مجدي عبدالغني: «محمد الشناوي عنده خبرات، وانضمامه مهم لمنتخب مصر، وعندنا تجربة قديمة وهي علاء نبيل، مكنش بيلعب أساسي في ناديه، لكنه كان عنصر أساسي في المنتخب، وصعدنا لأولمبياد لوس أنجلوس، وشاركنا في بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار».