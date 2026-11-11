تعالوا اقعدوا على الكرسي.. حسين لبيب يكشف حجم الأزمات داخل الزمالك

أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق يمتلك المقومات التي تؤهله للمنافسة على لقب الدوري والتتويج به، مشيرًا إلى أن تحقيق البطولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي سيكون إنجازًا استثنائيًا.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن الزمالك لديه المقومات التي تجعله بطلًا، موضحًا أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم تحمل طابعًا خاصًا، في ظل التحديات التي تواجه النادي.

وأضاف رئيس الزمالك أن التتويج بالدوري في ظل الظروف القاسية التي يمر بها النادي سيكون له مذاق مختلف، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك أبناءً قادرين على الدفاع عنه، إلى جانب جماهيره التي تمثل أحد أهم عناصر قوته.

وتطرق حسين لبيب إلى أسباب قلة ظهوره الإعلامي خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن إدارة النادي تواجه العديد من المشكلات والأزمات التي تتطلب التركيز والعمل على حلها.

وأشار إلى أن تقييم الأوضاع من خارج مجلس الإدارة يختلف تمامًا عن التعامل معها من داخل النادي، قائلًا: «إحنا قاعدين على الكرسي غير من بره، وتعالوا اقعدوا على الكرسي وشوفوا حجم المشاكل».

وعن انتقادات جماهير الزمالك للإدارة، شدد لبيب على احترامه الكامل للجماهير وتقديره لحقها في التعبير عن غضبها وإبداء آرائها، مؤكدًا أن الجماهير تأتي في مقدمة أولويات النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تنتمي إلى النادي وتدرك جيدًا ما تقوله الجماهير، مشيرًا إلى ضرورة الاستماع إلى آرائها ودراستها بعناية، والاستفادة من الانتقادات البناءة عند اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة القلعة البيضاء.