حسين لبيب ضيف إبراهيم عبد الجواد في حلقة استثنائية لكشف كواليس وأزمات الزمالك

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد استضافة حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج «ملعب ON»، عبر شاشة قناة ON Sport، مساء اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء أبرز الملفات والقضايا التي تشغل جماهير القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه النادي، والرد على التساؤلات المطروحة بشأن مستقبل الزمالك والملفات الشائكة داخل النادي.

وفي سياق آخر. كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تفاصيل الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، مع عدد من نجوم الكرة السابقين، لمناقشة ملف تأسيس شركة الكرة، والرد على استفساراتهم بشأن نسب المشاركة وضمان حقوق النادي.



وقال ماهر غريب، خلال تصريحاته عبر قناة الشمس، إن الجلسة كانت مثمرة، وشهدت طرح العديد من الآراء والاستفسارات التي تعكس حرص الجميع على مصلحة نادي الزمالك، مؤكدًا أن جميع الحاضرين، سواء من مجلس الإدارة أو اللاعبين السابقين، يجمعهم حب النادي والرغبة في الحفاظ على حقوقه.