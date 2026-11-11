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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية الكثيفة وانخفاض الحرارة غدًا .. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

"الأرصاد"
"الأرصاد"
أ ش أ

 حذرت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر غدًا /الخميس/ على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.. مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر الشديد نظرا لما قد تسببه من انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن الشبورة المائية قد تؤثر على الطرق المؤدية من وإلى محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد.. داعية قائدي السيارات إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في وجود الشبورة المائية، وتشغيل كشافات الشبورة، والالتزام بكافة تعليمات المرور، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وأضافت "أنه من المتوقع غدا استمرار الأجواء الخريفية المستقرة في أغلب محافظات الجمهورية، مع استمرار تسجيل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 24 و25 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ما بين 23 و24 درجة، وعلى شمال الصعيد ما بين 25 و26 درجة، فيما تسجل على جنوب الصعيد ما بين 28 و29 درجة مئوية.

ووصفت حالة الطقس غدًا بأنه سيكون معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد، بينما تسود أجواء باردة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 14 و15 درجة مئوية وتنخفض عن ذلك في المدن الجديدة.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، قالت غانم "إنه من المتوقع وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين".

ولفتت إلى أن البلاد ستشهد نشاطا للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر ، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس خاصة خلال فترات الليل.

وحول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أوضحت أنه اعتبارًا من الجمعة المقبلة سوف تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات، يستمر على مدار الأسبوع المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 26 و27 درجة مئوية.

وأكدت أن الأجواء ستظل مائلة للحرارة خلال ساعات النهار بينما تستمر الأجواء المائلة للبرودة خلال فترات الليل، مع استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وعدم الانخداع بأشعة الشمس أو الإحساس بالدفء نهارا؛ نظرا للفارق الواضح بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تكون الشبورة المائية الكثيفة الطرق الزراعية المسطحات المائية

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