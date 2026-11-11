علي ماهر: أثق في اللاعبين أمام مالاوي.. ونسعى لاستكمال ما قدمه حسام حسن

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تصريحات علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن استعدادات المنتخب لمواجهة مالاوي، مؤكدًا ثقته الكبيرة في اللاعبين رغم ضيق الوقت قبل المباراة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، نقلًا عن تصريحات علي ماهر: «أراهن على اللاعبين في مباراة مالاوي، نعاني من ضيق الوقت لكن ثقتي كبيرة في اللاعبين».

وأضاف علي ماهر: «أشكر حسام حسن على المجهود المبذول، وجئنا لاستكمال ما حققه»، مشيرًا إلى تقديره لما قدمه الجهاز الفني السابق، ورغبته في البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.



يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني علي ماهر، لخوض مواجهتين مهمتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في إطار سعي الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهتين بطموحات كبيرة، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ليحصد ثلاث نقاط مهمة ويصل إلى النقطة الرابعة، عقب تعادله السلبي أمام أنجولا في افتتاح مشواره بالتصفيات.

تقام مباراة منتخب مصر أمام مالاوي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات جماهيرية بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة الانفراد بصدارة المجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في المواجهة الأولى، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل السفر لخوض مباراة الجولة الرابعة خارج الديار.