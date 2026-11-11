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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية بالحاج قنديل توقع الكشف الطبي على 350 مواطناً بالمجان

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أطلقت جامعة المنيا قافلة طبية متكاملة بقرية «الحاج قنديل» التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان، وذلك ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة للوصول بالخدمات الصحية إلى مستحقيها بمختلف أنحاء المحافظة.
وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 350 مواطناً من أهالي القرية، من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المتخصصين، في 14 تخصصاً طبياً وعلاجياً وجراحياً، مع توفير الأدوية اللازمة بالمجان، بما يسهم في تخفيف الأعباء الصحية والمادية عن المواطنين، وتعزيز فرص حصولهم على الرعاية الطبية المتخصصة.


وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن تنظيم القوافل الطبية يأتي انطلاقاً من مسؤولية الجامعة الوطنية والمجتمعية، وحرصها على توظيف إمكاناتها العلمية والطبية والبشرية لخدمة المجتمع المحيط، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن الجامعة لا يقتصر دورها على أداء رسالتها التعليمية والبحثية، وإنما يمتد ليشمل المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.


وشملت التخصصات الطبية بالقافلة: الباطنة والمتوطنة، والرمد وطب وجراحة العيون للأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والمسالك البولية، والأمراض الجلدية، والنساء والتوليد، والأمراض النفسية والعصبية، والروماتيزم والتأهيل، وأمراض القلب والصدر، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، وطب الأسرة، بما أتاح تقديم خدمات طبية متنوعة لأهالي القرية وفقاً لاحتياجاتهم الصحية.

وأوضح الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تأتي ضمن خطة الجامعة لتكثيف الخدمات الطبية والتوعوية بمختلف مراكز وقرى محافظة المنيا، والوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، مشيراً إلى أن القافلة ضمت 14 تخصصاً طبياً لتلبية الاحتياجات الصحية المتنوعة للأهالي، مع إتاحة الكشف وصرف العلاج بالمجان.

وأشار إلى أن القافلة شهدت مشاركة متميزة من طلاب كليتي الصيدلة بجامعة المنيا الحكومية والأهلية، الذين أسهموا في تنظيم صرف الأدوية وتقديم الإرشادات الدوائية والتوعية الصحية للمرضى، بإشراف االدكتور ممدوح نبيل، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكداً أهمية إشراك الطلاب في الأنشطة المجتمعية لصقل خبراتهم العملية وتعزيز قيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية لديهم.

المنيا جامعة المنيا قافلة طبية

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