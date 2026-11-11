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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسور متعددة بعظام محجر العين والوجه بمستشفى الصدر بالمنيا

نجاح عملية جراحية
نجاح عملية جراحية
ايمن رياض

نجح الفريق الطبي بوحدة جراحة الوجه والفكين بقسم الأسنان في مستشفى صدر المنيا في إجراء جراحة دقيقة وبالغة التعقيد لمريض يبلغ من العمر ٥٦ عاماً، كان يعاني من كسور متعددة مصحوبة بتشظٍ وتفتت بالعظام المحيطة بمحجر العين والعظمة الوجنية بالجانب الأيسر من الوجه، في إنجاز طبي جديد يعكس كفاءة الكوادر الطبية بالمستشفى وقدرتها الفائقة على التعامل مع الإصابات المعقدة.

​جاء ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا.
وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة مروة محمد إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وبمتابعة الدكتورة الشيماء علي طه وكيل المديرية، وبإشراف الدكتور أسامة أحمد مفتاح مدير المستشفى، والدكتورة مارلين طلعت نائب المدير.

​تم استقبال المريض الذي كان يعاني من إصابة بالغة أدت إلى كسور متعددة وتشظٍ معقد بعظام محجر العين والعظمة الوجنية اليسرى ، وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتجهيز المريض لغرفة العمليات، في تدخل يتطلب مهارة جراحية عالية نظراً لحساسية المنطقة المصابة وقربها الشديد من العين والتراكيب التشريحية الحيوية بالوجه.

​أُجري التدخل الجراحي بنجاح وكفاءة واستغرق ٥ ساعات متواصلة تحت تأثير التخدير الكلي، حيث تمكن الفريق الجراحي من إعادة العظام المكسورة والمتشظية إلى مواضعها التشريحية الدقيقة، وتثبيتها باحترافية عالية باستخدام شريحتين معدنيتين ومسامير جراحية، مما ساهم في استعادة الشكل والوظيفة الطبيعية للوجه.
​تمت الجراحة تحت إشراف الدكتور أنطوني سمير رئيس قسم الأسنان بالمستشفى ، ومعاونة الدكتور محمد مصطفى جراح الوجه والفكين، والدكتورة ندى محيي الدين ، والدكتورة منة الله ربيع، والدكتورة إسراء جمال ، والدكتورة رحاب مصطفى ، وفريق التخدير الدكتورة مروة فتحي رئيس قسم التخدير، وبمشاركة الدكتورة سارة فوزي والدكتور عبد الله ضاحي وفني التخدير إشعياء إلهامي ، وهيئة التمريض محمد عبد الرحمن وولاء حسيب ، حيث استقرت الحالة العامة للمريض، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى لضمان التعافي التام.

​ويأتي هذا التدخل الجراحي امتداداً للجهود المستمرة لتطوير وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى صدر المنيا، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة والمعقدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى وخدمة أهالي المحافظة بأعلى درجات الدقة والأمان.

المنيا محافظ المنيا مستشفى جراحة الصدر

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