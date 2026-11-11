أغلبية الأمريكيين يريدون إنهاء حرب إيران.. هل يتحرك الكونجرس الجديد لوقفها؟

قال إيفان بوشاروف، مدير البرامج بالمجلس الروسي للشؤون الدولية، إن استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس، وأظهر أن 71% من الأمريكيين يؤيدون تشريعًا ينهي الحرب في إيران، يعكس عدم رغبة قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي في استمرار الحرب.

وأضاف بوشاروف خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، إلى جانب التدخلات العسكرية الأمريكية في إيران والقواعد العسكرية المنتشرة في مختلف أنحاء المنطقة، كلها عوامل تؤثر في توجهات الرأي العام الأمريكي ومواقفه من استمرار الصراع.

وأوضح أن مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه منطقة الشرق الأوسط وإيران اختلفت من إدارة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن الحزب الديمقراطي كان أكثر دعمًا لاستكمال الاتفاق النووي مع إيران، كما أبدى استعدادًا أكبر لمواصلة المفاوضات معها، بخلاف النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية الحالية.