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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء جلسة مجلس النواب لعزل بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب مع إيران

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
خاطر عبادة

يصوّت مجلس النواب الأمريكي الليلة على قرار النائب الجمهوري توماس ماسي بعزل وزير الدفاع بيت هيجسيث بسبب الحرب الأمريكية مع إيران. 

تصويت مجلس النواب على قرار عزل هيجسيث 

يصوّت مجلس النواب على اقتراح إجرائي من الجمهوريين لعرقلة قرار عزل ماسي، ويتطلب الأمر أغلبية بسيطة لتمريره.

إذا نجح الاقتراح المقدم من الجمهوريين لعرقلة القرار، يُرفض قرار العزل، أما إذا فشل، فسيتعين على مجلس النواب مناقشة بنود العزل ثم التصويت عليها.

عادةً ما تستغرق عملية التصويت الأولى من هذا النوع ما بين 30 و40 دقيقة، حيث يستغرق الأعضاء بعض الوقت للوصول إلى قاعة المجلس، لكن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، يستطيع إبقاء التصويت مفتوحاً للمدة التي يريدها

وفي مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء، وصف هيجسيث هذه المحاولة بأنها "مهزلة" و"حيلة" تهدف إلى الإضرار بالرئيس دونالد ترامب .

مجلس النواب الأمريكي بيت هيجسيث أمريكا

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