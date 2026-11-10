بكورسية وجاكيت جلد برجاندي.. فرح شعبان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

خطفت البلوجر فرح شعبان الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث شاركت متابعيها مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجريئة، جمعت بين الطابع الكلاسيكي واللمسات العصرية، لتلفت الأنظار باختياراتها المميزة في عالم الموضة والأزياء.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان في أحدث صورها

اختارت فرح شعبان الظهور بإطلالة يغلب عليها اللون البرجاندي، حيث ارتدت توب بتصميم الكورسيه من الجلد اللامع، تميز بقصته المحددة للقوام وتفاصيله التي أضفت عليه طابعًا أنثويًا جذابًا، ونسقته في إحدى الصور مع جاكيت جلد باللون نفسه، جاء بتصميم واسع وأكمام منتفخة، ليمنح الإطلالة لمسة من الفخامة والجرأة.

وأكملت فرح شعبان إطلالتها ببنطلون أسود ضيق أبرز تناسق الألوان، مع حذاء بوت طويل باللون الأسود وصل إلى الركبة، وهو ما أضفى على اللوك طابعًا شتويًا أنيقًا يجمع بين العملية والأناقة.

فرح شعبان

المكياج وتسريحة الشعر في إطلالة فرح شعبان

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت فرح شعبان على مكياج ناعم أبرز ملامحها، مع أحمر خدود وردي وأحمر شفاه بدرجة هادئة، إلى جانب تحديد العينين بطريقة جذابة عززت من جمال إطلالتها.

وتركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها وظهرها، مع اعتماد تسريحة الشعر المفرود واللون البني الممزوج بخصلات أفتح، ما منحها مظهرًا أنثويًا متناسقًا مع تفاصيل الإطلالة الجلدية.

فرح شعبان

فرح شعبان تواصل خطف الأنظار بإطلالاتها

وتفاعل متابعو فرح شعبان مع أحدث صورها، التي عكست اعتمادها على التنسيقات الجريئة ومواكبة صيحات الموضة، خاصة تنسيق القطع الجلدية باللون العنابي مع الملابس السوداء والأحذية الطويلة، وهي من الاختيارات التي تمنح الإطلالة حضورًا لافتًا وأسلوبًا عصريًا مميزًا.

فرح شعبان

فرح شعبان

فرح شعبان