في أجواء رومانسية.. ياسين مرعي يحتفل بخطوبته

أعلن ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطوبته، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهر خلالها في أجواء الاحتفال بهذه المناسبة.

وتفاعل عدد من متابعي اللاعب مع الصور، مقدمين له التهاني والتبريكات، ومتمنين له حياة سعيدة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين ضمن مشوار المنافسة على لقب الدوري.