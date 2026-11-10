طلعت يوسف: لا أوافق على سفر حسام حسن إلى تركيا لاسترضاء محمد صلاح.. وعمر الساعي أحق بالاستمرار في تشكيل الأهلي من إمام عاشور

أكد طلعت يوسف، نجم الكرة المصرية والمدير الفني السابق للاتحاد السكندري، رفضه فكرة سفر حسام حسن إلى تركيا لمقابلة محمد صلاح ومحاولة تصحيح الأوضاع بينهما، موضحًا أن المدير الفني لا يجب أن يسافر خارج البلاد لاسترضاء لاعب، حتى لو حدث تجاوز من جانبه، مشيرًا إلى أن حسام حسن يتحمل جزءًا كبيرًا من الأزمة.

حسام حسن

وفيما يتعلق بمنافسة عمر الساعي وإمام عاشور على المشاركة مع الأهلي، اختار طلعت يوسف استمرار عمر الساعي في التشكيل الأساسي، مؤكدًا أن اللاعب يستحق الحفاظ على مكانه في ظل تألقه وتسجيله في المباريات، بينما يمكن الاستفادة من إمام عاشور في مركز آخر أو الدفع به حال تراجع مستوى الساعي، مضيفًا أنه لا يصح استبعاد لاعب متألق لمجرد عودة نجم آخر.

كما منح طلعت يوسف الأفضلية لمصطفى شوبير للاستمرار حارسًا أساسيًا لمنتخب مصر، حال كان مكان علي ماهر، رغم تقديره الكبير لمحمد الشناوي وتاريخه وقيمته، موضحًا أن شوبير اكتسب بالفعل صفة الحارس الأول، ولن يتغير هذا الاختيار إلا في حالة تراجع مستواه بشكل كبير ولفترة طويلة.