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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمنهور الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة

جامعة دمنهور الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية
جامعة دمنهور الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية

وقعت جامعة دمنهور الأهلية بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، لفتح آفاق جديدة للتكامل بين الإمكانات الأكاديمية والعلمية للجامعة، والخبرات الميدانية للقطاع الصحي، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وإعداد كوادر بشرية مؤهلة، في إطار استراتيجيتها لبناء شراكات مؤسسية فاعلة مع قطاعات الدولة، وتعزيز دورها كشريك أساسي في التنمية وخدمة المجتمع.

وجاءت مراسم التوقيع تحت رعاية وحضور الدكتور  إلهامي ترابيس القائم بتسيير أعمال جامعة دمنهور الأهلية، والدكتور سامح عبد اللطيف  القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

هذا وقد وقع البروتوكول عن جامعة دمنهور الأهلية الدكتور ماجد وصفي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وعن المديرية الدكتور سامح عبد اللطيف  وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن هذا البروتوكول يجسد رؤية الجامعة في الانفتاح على مؤسسات الدولة، وتوظيف إمكاناتها الأكاديمية والعلمية في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات التنموية، مشيرا إلى أن التعاون مع مديرية الشئون الصحية يمثل خطوة محورية لتحقيق التكامل بين التعليم والقطاع الصحي، وتطوير الجوانب التعليمية والتدريبية، وإعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، خاصة في المجالات الصحية.

وأضاف "ترابيس" أن الجامعة لا تقتصر رسالتها على التعليم الأكاديمي، بل تمتد لتكون شريكا فاعلا في التنمية، من خلال بناء جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية، وتفعيل دورها العلمي والتدريبي والمجتمعي، بما يحقق أثرا مستداما يتجاوز حدود الحرم الجامعي.

فيما أعرب الدكتور سامح عبد اللطيف عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع جامعة دمنهور الأهلية، مؤكدا أن التعاون بين القطاع الصحي والمؤسسات الجامعية أصبح ضرورة حتمية لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المديرية تحرص على الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والتدريبية للجامعة، وتبادل الخبرات مع كوادرها الأكاديمية، بما يدعم جهود تطوير الأداء في المستشفيات والوحدات الصحية، ويعزز برامج التدريب والتوعية الصحية، مؤكداً أن هذا التعاون سينعكس بشكل مباشر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة البحيرة، ويفتح المجال لمبادرات مشتركة تستهدف تحسين جودة الحياة.


وأوضح الدكتور ماجد وصفي أن البروتوكول يعكس حرص جامعة دمنهور الأهلية على ربط برامجها الأكاديمية بالواقع العملي واحتياجات المجتمع، والاستفادة من الخبرات الميدانية والإمكانات المتاحة لدى مديرية الصحة، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب، ورفع كفاءتهم المهنية، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة والتميز في تخصصاتهم.

ويأتي هذا التعاون امتدادا لجهود جامعة دمنهور الأهلية في بناء شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات القطاعات المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة استمرارها في توسيع نطاق تعاونها وتفعيل الشراكات التي تحقق قيمة مضافة للعملية التعليمية والمجتمع.

جامعة دمنهور الأهلية جامعة دمنهور مديرية الشئون الصحية بالبحيرة

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