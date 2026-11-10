مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس

أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها، خلال اشتباك أمني في ريف محافظة طرطوس، أسفر أيضًا عن ضبط أسلحة وذخائر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قوى الأمن الداخلي نفذت كمينًا في الريف الشرقي لمحافظة طرطوس، عقب رصد إدارة مكافحة الإرهاب خلية مسلحة تضم 4 أشخاص من فلول النظام السابق، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وعمليات سطو مسلح تستهدف ممتلكات المدنيين.

وأوضحت قوى الأمن، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق «تليجرام» الثلاثاء، أن الاشتباك أسفر عن مقتل زعيم الخلية، ويدعى يزن عباس، وإصابة أحد عناصرها، إلى جانب ضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر.

وأكدت أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة، من خلال تنفيذ حملات تمشيط وملاحقة مكثفة، بهدف الوصول إلى بقية أفراد الخلية والقبض عليهم.