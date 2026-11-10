برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن في خطوة تستهدف إبراز الهوية المعمارية والحضارية لمدينة الشيخ زايد، أُعلن عن إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد، برعاية مجموعة سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.

وتابع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تأتي المسابقة في إطار الاهتمام بالارتقاء بالمظهر الحضاري والعمراني للمدينة، من خلال طرح رؤية معمارية متميزة لتصميم بوابة تعكس مكانة الشيخ زايد وطابعها العمراني، وتقدم نموذجًا جماليًا يليق بالمدينة وتطورها.

وأكمل أن تعكس المبادرة اهتمام مجموعة سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين بدعم الأفكار الإبداعية والمشروعات المعمارية التي تسهم في تحسين الصورة البصرية للمدن المصرية، وإبراز جماليات التصميم العمراني.

«جهاز مدينة الشيخ زايد» يطلق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة المدينة بجوائز مالية تصل إلى 200 ألف جنيه

وأطلق جهاز مدينة الشيخ زايد، برعاية مجموعة شركات سيراميك كليوباترا، مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة المدخل (1) بالمدينة، بهدف اختيار تصميم معماري موحد ومبتكر يعكس الهوية البصرية والحضارية لمدينة الشيخ زايد، ويمنح أحد أبرز مداخلها طابعًا معماريًا مميزًا.

فيما ويقع المشروع عند تقاطع شارع النزهة مع محور 26 يوليو، فيما تتضمن شروط المسابقة تقديم تصميمات معمارية وإنشائية متكاملة، مدعومة بفيديو توضيحي للمشروع، على أن يتم تسليم الأعمال على أسطوانة مدمجة (CD) بمقر جهاز المدينة، وفقًا للأبعاد والمواصفات المحددة.

ورصدت المسابقة جوائز مالية للفائزين، بقيمة 200 ألف جنيه للمركز الأول، و30 ألف جنيه للمركز الثاني، و20 ألف جنيه للمركز الثالث، على أن تتولى لجنة تحكيم تضم ممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد تقييم التصميمات واختيار الأعمال الفائزة، ويستمر استقبال المشاركات حتى 30 نوفمبر 2026.

