من إيقاعات اليابان إلى حكايات القاهرة القديمة وليالي الطرب.. الأوبرا تجمع ثقافات العالم وذاكرة الوطن في 3 فعاليات فنية

بين إيقاعات الطبول اليابانية التي تحمل أسرار حضارة عريقة، وحكايات القاهرة التي تستعيد تفاصيل زمن مضى، وصولًا إلى ألحان الطرب العربي التي تسكن الوجدان، ترسم دار الأوبرا المصرية خريطة فنية وثقافية متنوعة، تلتقي فيها ثقافات العالم مع الذاكرة الوطنية والتراث الموسيقي المصري، عبر ثلاثة لقاءات فنية وفكرية تحتضنها القاهرة والإسكندرية يومي 11 و12 نوفمبر الجاري.



وتبدأ الفعاليات باستقبال مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، في الثامنة مساء الأربعاء 11 نوفمبر، فرقة «واكو» اليابانية لطبول التايكو وآلة الشاميسن التقليدية، في حفل تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية.

وفي القاهرة، تفتح دار الأوبرا نافذة على صفحات التاريخ من خلال أمسية جديدة من سلسلة لقاءات «أرواح في المدينة»، بعنوان «القاهرة 1936.. ما الذي جرى قبل 90 سنة؟»، إعداد وتقديم الكاتب الصحفي محمود التميمي، وذلك في السادسة مساء الأربعاء 11 نوفمبر، على مسرح معهد الموسيقى العربية، ضمن مشروعه الثقافي «القاهرة عنواني»، وبإشراف محمد ظريف، في إطار النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا.



وتصطحب الأمسية جمهورها في رحلة إلى القاهرة قبل تسعة عقود، لتعيد اكتشاف ملامح الحياة في المدينة عام 1936، وترصد أبرز التحولات الاجتماعية والمشاهد اليومية والانطباعات التي شكلت ملامح تلك المرحلة، إلى جانب التوقف أمام أهم الأعمال الفنية التي شهدها ذلك العام، في محاولة لاستعادة تفاصيل زمن مضى، وربط الأجيال الجديدة بذاكرة المدينة وتاريخها الثقافي والاجتماعي.

وتتواصل الفعاليات على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، في الثامنة مساء الخميس 12 نوفمبر، مع ليلة طربية تحييها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وتقدم خلالها مجموعة مختارة من أشهر الأعمال الطربية والغنائيات التي وضع ألحانها كبار الموسيقيين، وأصبحت علامات بارزة في تاريخ الموسيقى العربية.



ويشارك في الحفل الفنانون ولاء طلبة، وندى غالب، وياسر سعيد، ونعمة عصمت، وأيمن مصطفى، ومحمد الخولي، في أمسية تستعيد جماليات الغناء العربي الأصيل، وتعيد تقديم مجموعة من كنوز الطرب التي ارتبطت بوجدان أجيال متعاقبة.



وتعكس هذه الفعاليات تنوع الأدوار التي تضطلع بها دار الأوبرا المصرية، بين الانفتاح على الثقافات العالمية، وإحياء الذاكرة التاريخية، والحفاظ على التراث الموسيقي العربي، في إطار توجه وزارة الثقافة والأوبرا لتعزيز التواصل الإبداعي مع مختلف الشعوب، وإتاحة الفنون الجادة للجمهور، وتقديم تجارب تجمع بين متعة المشاهدة وقيمة المعرفة وصون الهوية الثقافية.