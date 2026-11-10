الصومال تعزي مصر في ضحايا حادث قطار العياط

أعربت جمهورية الصومال الفيدرالية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، إثر حادث قطار العياط الذي وقع بمحافظة الجيزة أول أمس، وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الثلاثاء، أن جمهورية الصومال الفيدرالية تؤكد تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة في هذا المصاب الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل والتام.