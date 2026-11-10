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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاحترام واجب.. خالد طلعت يدافع عن حسام حسن: المقارنة مع صلاح غير مقبولة

حسام حسن وصلاح
حسام حسن وصلاح
يارا أمين

رفض الناقد الرياضي خالد طلعت المقارنات الدائرة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول، سواء من حيث عدد البطولات أو الأهداف أو الإنجازات، مؤكدًا أن الثنائي يمتلك تاريخًا كبيرًا ونجومية استثنائية، ونجحا في تشريف الكرة المصرية ورفع اسم مصر.

وأوضح خالد طلعت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا يرى مجالًا للمقارنة بين الثنائي من الناحية التاريخية، مشيرًا إلى أن المقارنة الوحيدة التي يجب الالتفات إليها تتعلق باختلاف الأدوار، باعتبار أن حسام حسن هو المدير الفني للمنتخب، بينما محمد صلاح لاعب ضمن صفوف الفريق، مثله مثل باقي اللاعبين.

وأضاف أن حسام حسن يبلغ من العمر 60 عامًا، بينما يبلغ محمد صلاح 34 عامًا، مشددًا على أن احترام اللاعب لمديره الفني، والالتزام بتعليماته، أمر واجب داخل أي منظومة، كما أن التقدير والاحترام يجب أن يكونا حاضرين في التعامل بين الأشخاص، خاصة مع فارق السن.

واختتم خالد طلعت حديثه بطرح تساؤل بشأن تعامل محمد صلاح مع المدربين الآخرين، قائلًا إن النجومية والبطولات والأهداف لا يجب أن تكون مبررًا لتجاوز حدود العلاقة بين اللاعب والمدير الفني، مضيفًا: «لأننا لو بناخدها بالبطولات والأهداف والشهرة والنجومية، يبقى لو محمد صلاح كان بيعمل كده مع العميد الأسطورة حسام حسن، يبقى هيعمل إيه مع علي ماهر؟!».

خالد طلعت حسام حسن محمد صلاح ليفربول علي ماهر

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