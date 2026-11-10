حالة الطقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا /الأربعاء/ طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، إن بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ستشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا ستستمر خلال الفترة من الخميس 12 نوفمبر وحتى الأحد 15 نوفمبر، مع ميل درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيًا على أغلب الأنحاء، فيما تستمر الأجواء المائلة للبرودة إلى الباردة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن الشبورة المائية ستتكون خلال هذه الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، فيما تنشط الرياح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا، فتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 و15 درجة، والسواحل الشمالية 23 و16 درجة، وشمال الصعيد 24 و12 درجة، وجنوب الصعيد 27 و15 درجة.

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 12 نوفمبر وحتى الأحد 15 نوفمبر، فتأتي على النحو التالي:

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: الخميس 25 و17 درجة، والجمعة 26 و17 درجة، والسبت والأحد 26 و18 درجة.

• السواحل الشمالية: الخميس 24 و17 درجة، والجمعة والسبت والأحد 25 و18 درجة.

• شمال الصعيد: الخميس 26 و13 درجة، والجمعة 27 و14 درجة، والسبت والأحد 27 و15 درجة.

• جنوب الصعيد: الخميس 29 و16 درجة، والجمعة 30 و17 درجة، والسبت والأحد 31 و18 درجة.

وناشدت الهيئة المواطنين متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عنها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة خلال فترات تكون الشبورة المائية، خاصة في الصباح الباكر.