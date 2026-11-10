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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام: حسام حسن كان يستحق فرصة أخرى.. ومشاكله خارج الملعب عجلت برحيله

حازم إمام
حازم إمام
نورهان عادل

علق حازم إمام على قرار إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر، وتعيين علي ماهر خلفًا له، معربًا عن دهشته من توقيت القرار، خاصة قبل انطلاق معسكر نوفمبر وخوض مباراتي مالاوي.

وقال حازم إمام، خلال تصريحاته عبر برنامج «الحريفة» على إذاعة «أون سبورت»، إنه تفاجأ بقرار إقالة حسام حسن خلال الساعات الماضية، موضحًا أنه كان يتوقع تأجيل حسم مصيره إلى ما بعد مباراتي مالاوي، في ظل اعتقاده أن تحقيق نتائج إيجابية خلالهما كان سيهدئ الأجواء ويمنحه فرصة للاستمرار.

وأضاف أن الأجواء سبق أن شهدت توترًا بعد التعادل أمام أنجولا، قبل أن تهدأ الأمور عقب الفوز على جنوب السودان بخماسية، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع تكرار السيناريو نفسه حال استمرار حسام حسن في قيادة المنتخب خلال مباراتي مالاوي.

وأكد حازم إمام أنه لم يكن يتمنى أن تنتهي تجربة حسام حسن مع المنتخب بهذا الشكل، مشددًا على أن المدير الفني قدم الكثير على المستوى الفني، وعمل بشكل جيد خلال فترة قيادته للفراعنة.

وأوضح أن المشكلة الأساسية التي واجهت حسام حسن، من وجهة نظره، تمثلت في «الذكاء المجتمعي واستحضار أزمات ملهاش داعي»، لافتًا إلى أن أزماته لم تقتصر على اتحاد الكرة أو المنتخب، وإنما امتدت إلى أندية أخرى، وتسببت في مشكلات خارج الإطار الفني.

وأشار إلى أنه كان يرى أن حسام حسن يمتلك القدرة على الاستمرار لسنوات طويلة مع منتخب مصر، على غرار حسن شحاتة والراحل محمود الجوهري، لكنه تمنى له التوفيق في خطواته المقبلة، مؤكدًا أنه يعتبره أخًا كبيرًا ولم يكن يتمنى رحيله بهذه الطريقة.

وعن تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، قدم حازم إمام التهنئة لزميله السابق، معربًا عن تفاؤله بتجربته الجديدة، مشيدًا بشخصيته وقدراته التدريبية وحرصه على تطوير نفسه.

وأضاف أن علي ماهر من المدربين القلائل الحاصلين على رخصة التدريب «A Pro»، مؤكدًا أنه يمتلك بصمة واضحة في الفرق التي تولى تدريبها، بداية من الأسيوطي، مرورًا بالمصري، ووصولًا إلى سيراميكا كليوباترا، حيث قدم كرة قدم جيدة وترك بصمته مع كل فريق عمل معه.

وتابع أن علي ماهر يتمتع بشخصية مرحة وروح طيبة، ويجيد التعامل مع اللاعبين، وهو ما يجعله قادرًا على لم شمل الفريق، رغم ظهوره متوترًا خلال المباريات.

واختتم حازم إمام تصريحاته بتمنياته بالتوفيق لعلي ماهر في مهمته الجديدة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل من يتولى مسؤولية تمثيل منتخب مصر.

حازم إمام حسام حسن علي ماهر

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