مازيراتي تدرس إعادة كواتروبورتي بتصميم سيدان

تستعد شركة «مازيراتي» الإيطالية لإحياء اسم سيارتها الأيقونية «كواتروبورتي» عبر لغة تصميمية جديدة بالكامل تخالف مفهوم السيدان التقليدي الذي لازم الطراز منذ إطلاقه الأول عام 1963.

وتأتي هذه التحركات الإستراتيجية لتجاوز المرحلة الحرجة التي مرت بها العلامة في عام 2025؛ حيث تراجعت المبيعات الإجمالية بنسبة 30.1% لتصل إلى 7,900 سيارة فقط عالميًا، مِمَّا أثار شائعات حول معروضات البيع والاستحواذ من شركات صينية قبل أن تنفي إدارة «ستيلانتس» التخلي عن الصانع الإيطالي.

كشف مرتقب في مودينا وتوجه نحو فئة الهجين

تخطط «مازيراتي» لتقديم نموذج إختباري استعراضي في مدينة مودينا الإيطالية، مستهدفة رسم الهوية الهندسية والتصميمية الجديدة لجيل المستقبل.

وأكد "سانتو فيشيلي"، رئيس «مازيراتي» التنفيذي، أن رؤية الشركة المستقبليّة لـ «كواتروبورتي» لن تكون ضمن فئة السيدان ثلاثية الصناديق، بل سيجري تطويرها كمركبة فاخرة منخفضة الارتفاع عن الأرض تجمع بين خصائص سيارات «الشوتينج بريك» والكروس أوفر العصرية لتقديم مزيج ديناميكي جديد.

استراتيجية التوازن وتطوير بديل «ليفانتي»

تتزامن خطة تطوير «كواتروبورتي» مع التحضير للكشف عن ملامح الجيل القادم من طراز «ليفانتي» لتغطية فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة ذات الحجم الكبير.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع «ستيلانتس» عن استراتيجية التحول الكهربائي الكامل الفوري لـ «مازيراتي»؛ حيث يُتوقع اعتماد منصات متعددة الطاقة تتيح استخدام محركات الاحتراق الداخلي بالتكامل مع المنظومات الهجينة والكهربائية لحماية المبيعات وتلبية تطلعات عملاء الفئة الفاخرة.