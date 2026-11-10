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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
ريهام قدري

تبحث كثير من السيدات عن أماكن الحصول على وسائل تنظيم الأسرة بأسعار مناسبة أو بالمجان، خاصة مع أهمية المباعدة بين الحمل والآخر والحفاظ على صحة الأم والطفل، وفي هذا الإطار توفر وزارة الصحة والسكان خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الوحدات الصحية الحكومية والعيادات الثابتة والمتنقلة المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتشمل الخدمات تقديم المشورة الطبية للسيدات، والتعريف بوسائل منع الحمل المختلفة، ومساعدتهن على اختيار الوسيلة المناسبة وفقًا للحالة الصحية والتاريخ المرضي.

أين تحصلين على وسائل تنظيم الأسرة؟

يمكن للسيدات الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة من خلال:

  • وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة.
  • عيادات تنظيم الأسرة الموجودة بالوحدات الصحية الحكومية.
  • العيادات المتنقلة التي تصل إلى القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات.
  • المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وتستهدف خدمات قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة السيدات في سن الإنجاب من 15 إلى 49 عامًا، وتنتشر عيادات تنظيم الأسرة التابعة للقطاع في مختلف أنحاء الجمهورية.

ما وسائل منع الحمل المتاحة؟

توفر عيادات تنظيم الأسرة مجموعة متنوعة من الوسائل، من بينها:

  1. حبوب منع الحمل المركبة.
  2. حبوب منع الحمل أحادية الهرمون.
  3. حقن منع الحمل الشهرية.
  4. كبسولات منع الحمل تحت الجلد.
  5. اللولب النحاسي.
  6. الوسائل الموضعية والواقي الذكري.

وتختلف مدة فاعلية كل وسيلة وطريقة استخدامها، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل الاختيار، لتحديد الوسيلة الأكثر ملاءمة للحالة الصحية واحتياجات كل سيدة.

هل خدمات تنظيم الأسرة مجانية؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان إتاحة خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان داخل الوحدات الصحية الحكومية، مع توفير العيادات المتنقلة للوصول إلى السيدات في المناطق البعيدة.

وتشمل الخدمة الحصول على المشورة الطبية والوسيلة المناسبة، وفقًا للخدمات والوسائل المتاحة بالمنشأة الصحية.

كيف تختارين وسيلة منع الحمل المناسبة؟

لا ينبغي اختيار وسيلة منع الحمل اعتمادًا على تجارب الآخرين، إذ يحدد الطبيب الوسيلة المناسبة بعد معرفة التاريخ المرضي للسيدة، وما إذا كانت ترضع طفلها، ووجود أمراض مزمنة أو موانع لاستخدام بعض الوسائل.

كما تساعد المتابعة الطبية على التعامل مع الآثار الجانبية المحتملة وتغيير الوسيلة عند الحاجة بطريقة آمنة.

رقم الاستفسارات والشكاوى عن خدمات تنظيم الأسرة

يمكن للسيدات التواصل مع الخط الساخن 105 التابع لوزارة الصحة والسكان للاستفسار عن الخدمات الصحية وأماكن تقديمها، وتقديم الشكاوى المتعلقة بالحصول على الخدمة.

كما يمكن التواصل مع الخط الساخن لتنمية الأسرة 08008880800 للاستفسار عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وطلب التوعية والمشورة الطبية.

وتنصح وزارة الصحة السيدات بالاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة والمتابعة الدورية، للحفاظ على صحة الأم والطفل والتخطيط الآمن للحمل.

تنظيم الاسرة تنظيم الاسرة مجانا الخط الساخن لخدمات لتنظيم الاسرة خدمات تنظيم الاسرة وسائل منع الحمل مجانا

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