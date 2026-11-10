بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران

أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء، لاستئناف حركة العبور والتبادل التجاري بين البلدين، بعد إغلاقه أمام المسافرين والمركبات والشاحنات التجارية.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت إغلاق المنفذ، الواقع شرقي محافظة ميسان والمقابل لمحافظة خوزستان الإيرانية، اعتبارًا من 21 أكتوبر الماضي، وحتى إشعار آخر، في إطار مراجعة الترتيبات الأمنية والإجراءات المعمول بها، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية عن مصادر حكومية.

وجاء الإغلاق بعد إجراءات أمنية شملت عددًا من المنافذ الحدودية مع إيران، على خلفية تحقيقات عراقية بشأن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت خط أنابيب النفط السعودي، وانطلقت من الأراضي العراقية، بحسب تقارير إعلامية.

وسبق أن أوضحت السلطات العراقية أن مراجعة المنافذ الحدودية تستهدف تعزيز الإجراءات الأمنية والفنية، وتحديث أنظمة التفتيش والرقابة، بما يضمن إحكام السيطرة على حركة العبور ومنع تهريب المواد المحظورة، مع الحفاظ على انسيابية حركة المسافرين والتجارة.

ويُعد منفذ الشيب أحد المعابر البرية المهمة بين العراق وإيران، ويقع في محافظة ميسان جنوبي شرقي العراق، ويُستخدم في حركة المسافرين ونقل البضائع والتبادل التجاري بين البلدين.