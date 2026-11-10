مصطفى بدرة: الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وتحديات تعميق الإنتاج مستمرة

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الصناعة تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، موضحًا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 5%، بما يعادل قرابة تريليون جنيه.

وقال مصطفى بدرة، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الدولة تتبنى عدة استراتيجيات لتوطين الصناعة، تستهدف قطاعات حيوية تشمل الأدوية والغزل والنسيج والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والتحويلية ومواد البناء.

وشدد على ضرورة استكمال حلقات الإنتاج المحلي، خاصة في صناعات الغزل والنسيج والأدوية، من خلال ربط الزراعة بالت manufacturing والبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.

الصناعة تواجه تحديات متعددة

وأشار بدرة إلى أن الصناعة تواجه تحديات متعددة، أبرزها تقلبات سعر الصرف وتكاليف التمويل والتعليم وسلاسل الإمداد، إلى جانب تداعيات الأوضاع الجيوسياسية، مؤكدًا أهمية تجاوز هذه العقبات لتعزيز الإنتاج وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكبر.