تخصيص 4.5 مليون درهم لتزويد المكتبات بأحدث إصدارات الشارقة الدولي للكتاب 2026

وجّه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مبلغ 4.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 3,212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة، يقدمون أكثر من 1.7 مليون عنوان في مختلف مجالات المعرفة والعلوم والآداب.

تأتي المنحة امتداداً لنهج حاكم الشارقة في دعم صناعة الكتاب وتعزيز استدامته، وإثراء مجموعات المكتبات العامة والحكومية بعناوين حديثة ومتنوعة، بما يوسّع فرص وصول القراء والباحثين والطلبة إلى مصادر المعرفة، ويعزز دور المكتبات في خدمة المجتمع.

وتجسد المبادرة رؤية حاكم الشارقة التي جعلت من الكتاب والمكتبة ركيزتين في المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، ومن الاستثمار في المعرفة وسيلة لبناء الإنسان وتنمية قدراته، عبر دعم حركة التأليف والترجمة والنشر، وتوفير بيئة معرفية متجددة تستجيب لاهتمامات مختلف الأجيال.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن منحة حاكم الشارقة تجسد رؤية ثقافية متكاملة تربط بين ازدهار صناعة النشر واتساع فرص الوصول إلى المعرفة، وتؤكد أن قيمة الكتاب تثمر بوصوله إلى القارئ، وحضوره المستمر في المكتبات والمؤسسات التعليمية والثقافية.

وأضافت أن المنحة تمثل دعماً مباشراً للناشرين، وفي الوقت نفسه تمنح مكتبات الشارقة فرصة لتجديد مجموعاتها بإصدارات من ثقافات ولغات وتخصصات مختلفة، بما يعزز دورها في بناء مجتمعات المعرفة، ودعم مسارات التنمية الثقافية التي تقودها الإمارة على مختلف المستويات.

وتحت شعار "من صنع الحكايات"، تواصل الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تقديم برنامج ثقافي وإبداعي وفني يضم أكثر من 1,500 فعالية، بمشاركة 106كُتاب وفنانين من 25 دولة، إلى جانب استضافة سلطنة عُمان ضيف شرف، بما يعزز حضور المعرض منصةً للتبادل الثقافي والتواصل بين الناشرين والمبدعين والقراء من مختلف أنحاء العالم.