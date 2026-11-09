الخارجية الفرنسية: مصر شريك رئيسي ومهم في المنطقة.. ونحرص على إشراكها في اجتماعات مجموعة السبع

أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على حرص باريس على إشراكها، بصفتها دولة شريكة، في اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى (G7)، التي تتولى فرنسا رئاستها خلال العام الجاري.

وأشاد مصدر مسؤول بالخارجية الفرنسية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، على هامش انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع والدول الشريكة في باريس، بالدور البارز الذي تضطلع به مصر في المنطقة، وما تمثله من أهمية لفرنسا.

وأشار المصدر إلى المساعي الحثيثة التي تبذلها مصر لتسوية الأزمات في المنطقة، ولا سيما في قطاع غزة، فضلًا عن جهودها المستمرة في القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليميين، لافتًا إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج سيشارك في جلسات مهمة ضمن أعمال اجتماع مجموعة السبع.

وأوضح المصدر أن الدول الخمس المدعوة للمشاركة في الاجتماع هي مصر والمملكة العربية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا، مؤكدًا أنه "بالنسبة إلى مصر، من المهم أن يكون لدينا شريك رئيسي في المنطقة، وكذلك الحال مع المملكة العربية السعودية".

وشدد على أهمية إشراك مصر بصورة كاملة في المناقشات المتعلقة بأزمة الشرق الأوسط، سواء فيما يخص عملية السلام في غزة أو القضايا الإقليمية بوجه عام، قائلًا إن "مصر شريك مهم للغاية".

وذكر أن أعمال مجموعة السبع تتناول عددًا من الملفات الملموسة، إلى جانب المناقشات السياسية العامة، من بينها الحوكمة العالمية والمساعدات الإنسانية والتداعيات الإنسانية للأزمات، فضلًا عن تأثير إغلاق الممرات البحرية الحيوية والحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الغذاء.

ونوه المصدر في هذا الصدد بأن مصر من الدول المتأثرة بهذه التطورات وبالوضع الراهن، باعتبارها من كبار المستوردين التقليديين للحبوب، ولا سيما من روسيا وأوكرانيا.

وذكر المصدر بمشاركة مصر في اجتماع التحالف الدبلوماسي غير المسبوق، الذي جمع أطرافًا أوروبية وإقليمية، وعُقد في إسطنبول يوم 23 أكتوبر الماضي في إطار صيغة «E3-R4»، بحضور وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية ومصر، مؤكدًا أن فرنسا تعمل بشكل مكثف مع الجانب المصري.

وتستضيف «قاعة الساعة» التاريخية بمقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في باريس أعمال اجتماع مجموعة السبع، الذي يتضمن أربع جلسات عمل، بواقع جلستين اليوم الاثنين وجلستين غدًا الثلاثاء؛ تتناول الأولى الأزمات والتحديات الدولية، والثانية الذكاء الاصطناعي، فيما تُخصص الجلسة الثالثة غدا لمناقشة الاستقرار في الشرق الأوسط، وتتناول الجلسة الأخيرة دعم أوكرانيا.

يُعد هذا الاجتماع الرابع والأخير لوزراء خارجية مجموعة السبع في إطار الرئاسة الفرنسية للمجموعة، التي تنتهي بنهاية العام الجاري، على أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية رئاسة المجموعة في عام 2027.