ترامب يلتقي الوسيط القطري في واشنطن.. ولا اتفاق وشيك بشأن إيران

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء قطر، الوسيط الرئيسي، يوم الاثنين، في ظل تصاعد الجهود لإنهاء الحرب مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي، على الرغم من أن مسؤولين أمريكيين وخليجيين رفيعي المستوى شككوا في فرص التوصل إلى اتفاق وشيك.



لا نصر في الأفق بعد 8 أشهر من الحرب



ومع عدم وجود أي نصر في الأفق بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على الصراع الذي شنه إلى جانب إسرائيل في 28 فبراير، قلل ترامب من احتمالية استئناف حرب كبرى قريباً، لكنه لا يزال غير راغب في قبول خطة الهدنة الإيرانية الحالية.

هجمات متبادلة لا تتوقف

وتستمر الهجمات المتبادلة، حيث شنت الولايات المتحدة ضربات على جزيرة قشم الإيرانية ليلاً، وفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، وهاجمت إيران ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز هذا الشهر، بينما شن حلفاؤها الحوثيون اليمنيون ضربات على المملكة العربية السعودية.

آل ثاني في واشنطن بعد زيارة طهران



سيلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل منصبي رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، بالرئيس ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس في واشنطن في وقت لاحق من يوم الاثنين بعد زيارته لطهران الأسبوع الماضي.



مقترح إيران لإنهاء الحرب



ويتضمن اقتراح إيران لإنهاء الحرب إنهاء الحصار الأمريكي لموانئها، ورفع بعض العقوبات، ووقف القصف مقابل أن توقف طهران حصارها لمضيق هرمز، على أن تتبع ذلك محادثات حول برنامجها النووي وعقوبات أخرى.

واشنطن ترفض الخطة.. وروبيو يصفها بـ"السخيفة"



ورفضت الولايات المتحدة مراراً تلك الخطة، التي قالت إيران إنه يمكن اختصارها إلى إطار زمني مدته يومان، ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الأحد شروط طهران بأنها "شائنة وسخيفة وغير واقعية على الإطلاق".

طهران تدافع عن خطتها



ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين عن الخطة باعتبارها العرض الأكثر منطقية المطروح على الطاولة.

الحرب تضغط على الجمهوريين داخلياً

وألقى كبار الجمهوريين الأمريكيين، بمن فيهم فانس، باللوم في الأداء السيئ لحزبهم في انتخابات الأسبوع الماضي على الحرب الإيرانية، ولكن على الرغم من تزايد الضغوط السياسية الداخلية لإنهاء الصراع، قال روبيو إنه لا يعتقد أن تحقيق انفراجة دبلوماسية بات وشيكاً.

قرقاش: تسوية شاملة تبدو صعبة



وقد ردد أنور قرقاش، وهو مسؤول كبير في الإمارات العربية المتحدة، هذا الرأي يوم الاثنين، قائلاً إن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الولايات المتحدة وإيران يبدو أمراً صعباً.



وقال: "ينبغي لنا... أن نستعد لفترة طويلة من عدم اليقين لا يمكن فيها اعتبار التوصل إلى حل حاسم أو نظام إقليمي مستقر أمراً مفروغاً منه".

فانس يقود مفاوضات الهدنة



وسيلتقي فانس، الذي قاد المفاوضات من أجل هدنة قصيرة الأجل في يونيو، أيضاً مع آل ثاني، الذي كانت بلاده وسيطاً رئيسياً منذ بداية الحرب، حيث نقلت الرسائل بين الجانبين واقترحت طرقاً لسد خلافاتهما.

توترات عسكرية



ضربات على جزيرة قشم دون تأثير على البنية التحتيةوأفاد مسؤول محلي لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، يوم الاثنين، بأن الضربات التي شُنّت ليلة الأحد على جزيرة قشم لم تؤثر على البنية التحتية أو الخدمات الحيوية.



تصاعد حاد في هجمات ناقلات النفط

وأظهرت أرقام صادرة عن وكالات بحرية دولية الأسبوع الماضي أن الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز تصاعدت بشكل حاد في أكتوبر واستمرت بأعلى معدل منذ بداية الحرب.

وأعلنت إيران يوم الأحد، والتي لا تعترف عادةً بالسفن المهاجمة التي تبلغ عن تعرضها للقصف، أن ناقلة نفط اصطدمت بلغم شرق مضيق هرمز.

الحرب تشعل المنطقة

وأدت الحرب إلى نقص عالمي في الطاقة، ودفعت إيران إلى شن ضربات على دول الخليج العربي، وامتدت إلى هجوم إسرائيلي كبير في لبنان خلال فصلي الربيع والصيف، وأعادت إشعال الحرب الأهلية اليمنية المجمدة منذ فترة طويلة.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، يوم الأحد، أنها استهدفت مبنى مكاتب شركة أرامكو السعودية للنفط في الرياض.

وأفادت وزارة الطاقة السعودية بأن الهجوم تسبب في تحطيم نوافذ عدة طوابق من مبنى في الحي المالي بالمدينة، دون أن تُعلن أي جهة مسؤولة عن الهجوم.