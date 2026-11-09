قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4 معلومات عن البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر» المقرر إطلاقه خلال أيام

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إطلاق  البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر» ، خلال الأيام المقبلة

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات هامة عن  البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر»:

  • جسر هو برنامج وطني يجمع أنظمة التعليم التكنولوجي المتطورة في مصر بشكل جديد للتعليم متطور ذكي ، بمستقبل مضمون في أكثر من مجال  
     
  •  البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي “جسر” ، يُعد نموذجًا يستهدف الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل
  •  يعمل  البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر» من خلال دمج نماذج التعليم الفني والتكنولوجي تحت مظلة هوية وطنية مشتركة، تشمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونظام التعليم والتدريب المزدوج، ومراكز التميز، وتغطي هذه المسارات تخصصات متنوعة في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية والفندقية والتجارية والخدمية، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
  •  يسهم  البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر» في تحسين جودة التعليم الفني والتكنولوجي، وتنمية المهارات التقنية والرقمية لدى الطلاب، من خلال توفير تعليم متخصص وبيئات تدريبية متطورة، مدعومة بمعدات حديثة ومدربين مؤهلين وشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح للخريجين فرصًا للحصول على مؤهلات مهنية معترف بها، واستكمال تعليمهم أو التخصص في مجالات متقدمة أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

وأكد وزير التربية والتعليم خلال كلمته في فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، أن هذه المبادرات تخدم معًا هدفًا وطنيًا أشمل، هو بناء منظومة للتعليم الفني تتسم بالملاءمة وسرعة الاستجابة والاستدامة، مشددًا على أن الحكومة وحدها لا تستطيع صياغة مستقبل التعليم الفني فذلك يتطلب أصحاب عمل يحددون المهارات التي يحتاجونها، ومعلمين يحولون هذه المهارات إلى تعلم ذي معنى، وشركاء تنمية يقدمون الخبرة والابتكار، وطلابًا تظل أفكارهم وطموحاتهم وقدراتهم في قلب كل ما نقوم به.

وانطلقت اليوم فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، وذلك في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي في العملية التعليمية.

البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي جسر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد