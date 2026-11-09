4 معلومات عن البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر» المقرر إطلاقه خلال أيام

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إطلاق البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر» ، خلال الأيام المقبلة

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات هامة عن البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر»:

جسر هو برنامج وطني يجمع أنظمة التعليم التكنولوجي المتطورة في مصر بشكل جديد للتعليم متطور ذكي ، بمستقبل مضمون في أكثر من مجال



البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي “جسر” ، يُعد نموذجًا يستهدف الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل

يعمل البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر» من خلال دمج نماذج التعليم الفني والتكنولوجي تحت مظلة هوية وطنية مشتركة، تشمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونظام التعليم والتدريب المزدوج، ومراكز التميز، وتغطي هذه المسارات تخصصات متنوعة في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية والفندقية والتجارية والخدمية، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

يسهم البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر» في تحسين جودة التعليم الفني والتكنولوجي، وتنمية المهارات التقنية والرقمية لدى الطلاب، من خلال توفير تعليم متخصص وبيئات تدريبية متطورة، مدعومة بمعدات حديثة ومدربين مؤهلين وشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح للخريجين فرصًا للحصول على مؤهلات مهنية معترف بها، واستكمال تعليمهم أو التخصص في مجالات متقدمة أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

وأكد وزير التربية والتعليم خلال كلمته في فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، أن هذه المبادرات تخدم معًا هدفًا وطنيًا أشمل، هو بناء منظومة للتعليم الفني تتسم بالملاءمة وسرعة الاستجابة والاستدامة، مشددًا على أن الحكومة وحدها لا تستطيع صياغة مستقبل التعليم الفني فذلك يتطلب أصحاب عمل يحددون المهارات التي يحتاجونها، ومعلمين يحولون هذه المهارات إلى تعلم ذي معنى، وشركاء تنمية يقدمون الخبرة والابتكار، وطلابًا تظل أفكارهم وطموحاتهم وقدراتهم في قلب كل ما نقوم به.

وانطلقت اليوم فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، وذلك في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي في العملية التعليمية.