لتسكنوا إليها.. مفتي الجمهورية يفتتح دورة تأهيل المقبلين على الزواج

افتتح الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، فعاليات الدورة الثانية والعشرين لتأهيل المقبلين على الزواج، التي تُعقد تحت عنوان «لتسكنوا إليها»، بالتعاون بين مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية ومركز «سكن» لشؤون الأسرة.

وأكد مفتي الجمهورية أن بناء الأسرة ينبغي أن يقوم على العلم والفهم الصحيح للحقوق والواجبات، موضحًا أن كثيرًا من المشكلات الأسرية تنشأ نتيجة الجهل بمسؤوليات كل طرف تجاه الآخر، وهو ما يستدعي تعزيز الوعي بمقاصد الشريعة الإسلامية التي تحقق العدل والتوازن بين أفراد الأسرة، وتعطي كل ذي حق حقه دون تمييز أو انتقاص.

وأشار إلى أن تأهيل المقبلين على الزواج يمثل مسؤولية مجتمعية مهمة ينبغي الاضطلاع بها قبل تكوين الأسرة، لافتًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أنشأت مركز «سكن» للإسهام في الإصلاح الأسري وفض المنازعات بين الأزواج، في ظل ما يشهده العالم من تحولات اجتماعية وأفكار واتجاهات متعددة قد تؤثر في تماسك الأسرة واستقرارها، باعتبارها الكيان الأساسي الذي يقوم عليه المجتمع.

وأوضح أن منصة «سكن» الرقمية تمثل امتدادًا لهذه الجهود، حيث تتيح مساحة للحوار والتواصل مع أمناء الفتوى والمتخصصين النفسيين والاجتماعيين، مع توفير الخصوصية التامة للمستفيدين، بما يسهم في تقديم الدعم والإرشاد اللازمين، والحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية والكليات التي حرص الإسلام على صونها، مؤكدًا أن المنصة تأتي ضمن مخرجات المؤتمر الأخير الذي عقدته دار الإفتاء المصرية.

وشدد على أهمية تكامل الجهود العلمية والتوعوية لحماية الأسرة وتعزيز استقرارها، داعيًا الله تعالى أن يحفظ البشرية جمعاء، وأن يصون الأسرة من كل ما يهدد تماسكها واستقرارها.